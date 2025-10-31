No Dia do Saci, veja filmes e séries sobre o folclore brasileiro

No dia 31 de outubro, comemora-se o Dia das Bruxas e o Dia do Saci, mas o que as duas tradições têm em comum? / Crédito: Joédson Alves / Agência Brasil

Dar nós e fazer tranças nas crinas dos cavalos, trocar o sal pelo açúcar e assustar os viajantes são algumas das várias travessuras do Saci. Um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, o Saci, ou Saci-Pererê, é descrito como um rapaz negro de uma perna só, que carrega na boca um cachimbo de fumo e na cabeça uma carapuça vermelha capaz de lhe conceder poderes.

No Brasil, o Dia do Saci é celebrado no dia 31 de outubro. A data, internacionalmente conhecida como Halloween, ou Dia das Bruxas, foi designada ao personagem em 2003, no intuito dar visibilidade à cultura popular e difundir tradições locais. Ao longo dos anos, a figura do Saci vêm aparecendo em diversos lugares, sendo até mesmo, mascote de um time de futebol, o Sport Clube Internacional. Confira algumas obras que trazem a figura do Saci: O Saci (1951) O Saci (1951), primeira adptação da obra de Monteiro Lobato para os cinemas Crédito: Reprodução / O Saci (1951) De forma leve e divertida, o filme mostra as aventuras de Narizinho, Emília e Pedrinho no Sítio do Picapau Amarelo. Inspirado pelas histórias de Tio Barnabé, Pedrinho trama capturar um Saci e garante sucesso na missão, no entanto, quando Narizinho é transformada em pedra pela feiticeira Cuca, Pedrinho precisa da ajuda do Saci para quebrar o feitiço.

O filme é a primeira adaptação audiovisual da obra de Monteiro Lobato. Curiosamente, em 1954 o filme ganhou o Prêmio Saci, que premiou os melhores filmes brasileiros da década. Onde assistir: YouTube Sítio do Picapau Amarelo (1977 e 2001) Série de livros "Sítio do Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato, ganhou várias adaptações para a televisão Crédito: Divulgação/TV Globo A série "Sítio do Picapau Amarelo", da TV Globo, é uma das obras mais famosas que envolvem personagens folclóricos. A trama da série mostra as aventuras dos personagens no Sítio do Picapau Amarelo, além de acompanhar a vida de criaturas mágicas, como a boneca Emília.

As 14 temporadas da primeira versão da trama, gravada entre entre 1977 e 1986, estão disponíveis na GloboPlay. Alguns episódios da versão de 2001 estão disponíveis no YouTube. Onde assistir: GloboPlay e YouTube Cidade Invisível (2021) Personagem Saci interpretado por Wesley Guimarães na série Cidade Invisível Crédito: Reprodução / Netflix Em 2021, a Netflix traz para o público brasileiro uma versão diferente da entidade folclórica. Na série “Cidade Invisível” lendas como Iara (Jessica Córes), Curupira (Fábio Lago), Cuca (Alessandra Negrini) e o próprio Saci (Wesley Guimarães), vivem à margem da sociedade.

A série oferece uma reimaginação do folclore num contexto urbano, com diversas críticas sociais, além de ser carregada de mistérios e magia. Onde assistir: Netflix Juro Que Vi (2004) A série é composta por cinco curtas-metragens de animação brasileira produzidos pela MultiRio, que apresentam histórias de personagens do folclore nacional, como o Saci, a Iara e o Boto-cor-de-Rosa.