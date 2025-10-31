No Dia do Saci, veja filmes e séries sobre o folclore brasileiro

No Dia do Saci, veja filmes e séries sobre o folclore brasileiroPersonagem conhecido do folclore brasileiro, o Dia do Saci é comemorado nesta sexta-feira, 31, mesma data do Halloween
Dar nós e fazer tranças nas crinas dos cavalos, trocar o sal pelo açúcar e assustar os viajantes são algumas das várias travessuras do Saci.
Um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, o Saci, ou Saci-Pererê, é descrito como um rapaz negro de uma perna só, que carrega na boca um cachimbo de fumo e na cabeça uma carapuça vermelha capaz de lhe conceder poderes.
No Brasil, o Dia do Saci é celebrado no dia 31 de outubro. A data, internacionalmente conhecida como Halloween, ou Dia das Bruxas, foi designada ao personagem em 2003, no intuito dar visibilidade à cultura popular e difundir tradições locais.
Ao longo dos anos, a figura do Saci vêm aparecendo em diversos lugares, sendo até mesmo, mascote de um time de futebol, o Sport Clube Internacional. Confira algumas obras que trazem a figura do Saci:
O Saci (1951)
De forma leve e divertida, o filme mostra as aventuras de Narizinho, Emília e Pedrinho no Sítio do Picapau Amarelo. Inspirado pelas histórias de Tio Barnabé, Pedrinho trama capturar um Saci e garante sucesso na missão, no entanto, quando Narizinho é transformada em pedra pela feiticeira Cuca, Pedrinho precisa da ajuda do Saci para quebrar o feitiço.
O filme é a primeira adaptação audiovisual da obra de Monteiro Lobato. Curiosamente, em 1954 o filme ganhou o Prêmio Saci, que premiou os melhores filmes brasileiros da década.
- Onde assistir: YouTube
Sítio do Picapau Amarelo (1977 e 2001)
A série "Sítio do Picapau Amarelo", da TV Globo, é uma das obras mais famosas que envolvem personagens folclóricos. A trama da série mostra as aventuras dos personagens no Sítio do Picapau Amarelo, além de acompanhar a vida de criaturas mágicas, como a boneca Emília.
As 14 temporadas da primeira versão da trama, gravada entre entre 1977 e 1986, estão disponíveis na GloboPlay. Alguns episódios da versão de 2001 estão disponíveis no YouTube.
- Onde assistir: GloboPlay e YouTube
Cidade Invisível (2021)
Em 2021, a Netflix traz para o público brasileiro uma versão diferente da entidade folclórica. Na série “Cidade Invisível” lendas como Iara (Jessica Córes), Curupira (Fábio Lago), Cuca (Alessandra Negrini) e o próprio Saci (Wesley Guimarães), vivem à margem da sociedade.
A série oferece uma reimaginação do folclore num contexto urbano, com diversas críticas sociais, além de ser carregada de mistérios e magia.
- Onde assistir: Netflix
Juro Que Vi (2004)
A série é composta por cinco curtas-metragens de animação brasileira produzidos pela MultiRio, que apresentam histórias de personagens do folclore nacional, como o Saci, a Iara e o Boto-cor-de-Rosa.
Os episódios foram desenvolvidos com a participação de alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e recontam as lendas de forma contemporânea, abordando temas como proteção ambiental, direitos dos animais e combate ao preconceito.
- Onde assistir: GloboPlay
Além da Lenda - O Filme (2022)
Uma vez por ano, a cada Dia do Saci, 31 de outubro, também conhecido como "Dia das Bruxas", é revelado o livro sagrado que reúne todas as lendas do Brasil. Porém, nessa data, outros seres místicos vêm para o País para roubar o livro e as lendas.
De maneira divertida, o longa recupera a história dos folclores brasileiros em uma animação própria para crianças das novas gerações.
- Onde assistir: TeleCine