Di María se despede do Benfica e elogia Jorge Jesus: ‘Tirou o melhor de mim’

Ángel Di María se despediu do Benfica após a eliminação do clube nas oitavas de final do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, no último sábado (28). O argentino recordou seus melhores momentos com a camisa dos Encarnados e, inclusive, citou Jorge Jesus como um dos técnicos que mais o marcaram.

“Me deu a oportunidade de jogar, me colocou como titular indiscutível, me deu a confiança de que eu precisava e, graças a ele, dei o salto e pude ir para o Real Madrid. Acho que ele foi um treinador que tirou o melhor de mim e fez com que eu pudesse explodir naquele ano”, afirmou Di María.