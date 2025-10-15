Cidade espanhola proíbe adoção de gatos pretos no Halloween para evitar rituais e maus-tratos

Qualquer pedido de adoção ou acolhimento desses felinos será negado entre 1º de outubro e 10 de novembro para evitar "situações de risco (...) derivadas de superstições, rituais ou usos irresponsáveis", anunciou o Serviço de Bem-Estar Animal de Terrassa em 6 de outubro.

Estigmatizados durante muito tempo por trazerem má sorte ou por seus vínculos com o oculto, os gatos pretos encontraram paz temporária em uma cidade espanhola que proíbe sua adoção perto do Halloween para evitar "rituais" sinistros.

A decisão das autoridades desta localidade próxima a Barcelona foi tomada "em razão da chegada do período de Halloween", acrescentou o comunicado municipal.

"Esta medida tem caráter estritamente preventivo e temporário e não implica nenhuma discriminação em relação à cor ou às características dos animais", afirmou o serviço municipal.

A prefeitura "não podia virar o rosto" diante de um "tema tão sombrio", explicou o vereador do Bem-Estar Animal, Noel Duque, em declarações recolhidas pelo "Diari de Terrassa".

Duque aparece ao lado de um gato na foto de perfil de sua conta no Facebook.