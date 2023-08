Dia do Folclore: cinco filmes e séries para assistir nos streamings

O Dia do Folclore traz diversas representações, desde histórias e festas até produções cinematográficas. Confira dicas do que assistir para refletir sobre a cultura popular brasileira

Nesta terça-feira, 22 de agosto, é comemorado o Dia do Folclore. A data reforça a importância da cultura popular brasileira e foi instituída pelo decreto nº 56.747, em 17 de agosto de 1965.

Frequentemente, o dia do Folclore remete à lendas como saci-pererê, curupira, negrinho do pastoreio e boto-cor-de-rosa. Mas as representações folclóricas não estão somente nas lendas e festas populares. As produções cinematográficas também abordam essa temática.

Confira a seguir cinco produções sobre folclore para assistir nos streamings: