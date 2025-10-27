Canção revela identidade de Belchior a partir do feminino

Canção "Bela", de Belchior, faz parte do álbum "Paraíso" (1982) / Crédito: Fábio Lima/O POVO

A canção "Bela", lançada por Belchior no álbum "Paraíso" (1982), transcende a moldura da canção

romântica e se afirma como uma das obras mais complexas e simbólicas do compositor cearense. Longe de um simples tributo amoroso, ela é uma declaração filosófica e poética à mulher amada —

elevada à condição de fortaleza existencial, musa literária e matriz da identidade do próprio artista.

Belchior, conhecido por sua escrita intertextual e pela constante autorreflexão sobre a arte e o ofício de compor, faz de "Bela" um espelho de sua própria construção poética. A canção é, ao mesmo tempo, confissão íntima e manifesto estético. Nela, o compositor articula amor, literatura e filosofia, reafirmando a mulher como centro irradiador de sua criação e resistência. O título Bela não é uma escolha fortuita. Ele ecoa diretamente o apelido do artista — Bel —, como

era chamado por amigos e colegas. Ao nomear a canção com uma variação de seu próprio nome,

Belchior realiza um gesto metadiscursivo: funde a imagem da amada à sua própria identidade. A

mulher, portanto, torna-se extensão de seu “eu” artístico, símbolo e espelho de sua própria essência

criadora.

Literatura na obra de Belchior A literatura sempre ocupou papel central na obra de Belchior, e "Bela" é um dos exemplos mais

nítidos dessa vocação. O compositor, leitor voraz e apaixonado pela palavra, constrói sua canção

como se fosse um poema moderno, incorporando referências à vanguarda concretista que marcou a

poesia brasileira dos anos 1950. Nos versos “Bela como a luz elétrica / Mensagem pura / Como as letras do alfabeto / Estas estrelas /

Como poema concreto”, Belchior aproxima a figura feminina da própria linguagem. A mulher é

simultaneamente corpo e texto, signo e sentido, forma e conteúdo. Ao invocar o “poema concreto”, ele remete ao trabalho dos poetas do grupo Noigandres — Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos —, que transformaram o espaço gráfico da página em parte essencial do significado.

Belchior traduz essa estética para o universo da canção, criando uma poesia sonora em que a

Belchior traduz essa estética para o universo da canção, criando uma poesia sonora em que a

palavra se faz imagem e ritmo. A dimensão metalinguística se amplia quando o artista define a amada como "o avesso do verso: o

processo / a prosa; o trabalho em progresso”. Aqui, o elogio vai além da beleza: ele exalta o

movimento, o inacabado, a construção contínua da arte e da vida. A mulher não é o verso pronto,

mas o processo — a criação em curso, viva e imprevisível.