5 canções de Angela Ro Ro, pioneira do amor lésbico na MPB

Angela Ro Ro em apresentação no Rio em 2024; a ascensão da cantora começou após temporada em Londres A cantora Angela Ro Ro, morta hoje aos 75 anos por complicações após um procedimento cirúrgico, não era só irreverente fora dos palcos. Uma das raras intérpretes brasileiras que também compunham, superou o machismo escrevendo canções marcantes como Amor meu grande amor, Balada da arrasada e Gota de sangue.

Homossexual assumida, sem papas na língua, a carioca cantava as desventuras amorosas, narradas em canções confessionais — numa época em que quase ninguém ousava a sair do armário. Ela nasceu em 1949. Influenciada por cantoras como Maysa e musas do jazz americano como Ella Fitzgerald, Ro Ro morou em Londres, no começo da década de 1970, onde conciliou subempregos com o começo da atividade musical — participou, indicada pelo cineasta Glauber Rocha, do histórico álbum Transa, de Caetano Veloso então no exílio, tocando gaita na faixa Nostalgia. Ao retornar para o Brasil, gravou o primeiro disco em 1979, com Amor, Meu Grande Amor, seu primeiro grande sucesso. Ro Ro se destacou por interpretar canções românticas com um clima de blues, algo incomum no gênero.

A BBC News Brasil listou cinco canções compostas por Angela Ro Ro que são exemplos de seu talento artístico e ousadia. Todas são do período de 1979 a 1980, sua fase mais fértil em criações. 1. Amor meu grande amor, 1979 (Ângela Ro Ro e Ana Terra) Ro Ro viveu grandes e passionais histórias de amor. Com a também cantora Zizi Possi, foram anos de um relacionamento intenso e conturbado. No fim, Zizi a acusou publicamente de agressão. A Ro Ro mulher resolvia os conflitos com o fígado. A compositora tendia a ser um pouco mais sutil.

A sua mais famosa música, Amor meu grande amor, composta com Ana Terra, começou a nascer após uma desilusão amorosa. Os primeiros versos surgiram ali mesmo, durante a fossa, curtida num bar do Leblon, bairro nobre do Rio. Ro Ro tinha 23 anos.

A música demorou para ser completada. Ana Terra, parceira de Ro Ro, escreveu boa parte da letra, o que desmonta a tese de que a canção é toda autobiográfica. "Até hoje tem gente que esquece que a letra é da Ana Terra e vem me perguntar o que quer dizer 'a vida do teu filho desde o fim até o começo'. Eu falo: 'Não sei, pergunta pra Ana Terra'. Música não tem endereço, música tem inspiração", disse Angela Ro Ro em matéria publicada em 2021 no site Monkeybuzz.