No aniversário de 96 anos de Sérvulo Esmeraldo, UFC restaura escultura

A escultura "Quadrados", de Sérvulo Esmeraldo, que fica na entrada do Campus do Pici da UFC, ganhou restauro. Artista visual completaria 96 anos nesta quinta-feira, 27

A informação foi divulgada por Dodora Guimarães - curadora de artes visuais, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo e viúva de Sérvulo. A pesquisadora compartilhou uma foto da escultura nas redes sociais com um agradecimento na legenda da publicação.

Conhecida por quem passa na entrada do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), a escultura “Quadrados”, do artista Sérvulo Esmeraldo (1929 - 2017), ganhou restauro . Nesta quinta-feira, 27, o artista cearense completaria 96 anos.

“O PRESENTE RENOVADO. A Reitoria da Universidade Federal do Ceará presenteia Fortaleza com a escultura da entrada do Campus do Pici restaurada. E agora com base mais discreta”, anunciou a novidade.

No texto, Dodora ainda destaca o aniversário do artista cearense. “O aniversariante do dia, SÉRVULO ESMERALDO (1929-2017), o generoso autor da obra, com o seu invento, saúda o saber, o conhecimento, a sensibilidade e a imaginação, presentes na universalidade do Campus. Viva a UFC 70 Anos. Viva Sérvulo Esmeraldo 96 anos”, exclama.

Instalada em 1987, a escultura feita em aço pintado formada por cinco quadrados paralelos no formato de losango e possui quatro metros de altura. O monumento foi feito a pedido da própria universidade.