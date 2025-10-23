Aos 76 anos, o sambista Jorge Aragão anuncia aposentadoria para o próximo ano; saiba mais

Com show marcado em Aracati, interior cearense, em novembro, Jorge Aragão anuncia aposentadoria a partir de 2026. O comunicado foi feito na quarta-feira, 22, durante a Festa Literária das Periferias (Flup), em Madureira, no Rio de Janeiro.

O sambista revelou que, a partir do ano que vem, fará uma redução na agenda de shows e daria início a uma despedida dos palcos. No evento, Jorge Aragão revelou que pretende dedicar-se à vida pessoal.

"Acho que chegou o momento de dar uma parada nos palcos para focar em outras coisas da vida, sem deixar de lado minha paixão pela música", disse o cantor. Mesmo com a gradual despedida, Aragão afirmou que vai continuar compondo.

Neste ano, Jorge Aragão completa 50 anos de carreira. No início dos anos 1970, ele deu início à sua trajetória na música como membro do grupo Fundo de Quintal e iniciou sua carreira solo em 1980, tendo lançado mais de dez discos.