Dia Nacional do Samba: onde escutar o gênero em Fortaleza

"Todo mundo vai de samba/ A ordem é sempre samba". Como já anuncia o cantor e multi-instrumentista Jackson do Pandeiro, o ritmo é a expressão cultural que agrega. Reúne familiares e amigos nas rodas, mesas de bares ou calçadas das casas. É forma de contemplar, apreciar e celebrar a vida na ponta do pé. Em Fortaleza, o gênero segue em expansão e continua conquistando apreciadores.

A sonoridade é tão brasileira que ganhou, inclusive, o Dia Nacional do Samba, celebrado na sexta-feira, 2. A lei data do ano de 1964 e foi sancionada no Rio de Janeiro, a fim de exaltar a arte presente nos batuques. Em alusão à efeméride, o Vida&Arte preparou uma lista de locais na Capital que oferecem muito samba:

Sobre o assunto RM, líder do BTS, lança álbum com parceria de artistas internacionais

Djavan anuncia turnê mundial em 2023; Brasil está na rota

Banda Europe faz show sábado, 3, no Centro de Eventos do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serpentina Bar e Cultura

No tradicional Serpentina Bar e Cultura, o samba tem destaque semanal. O estabelecimento funciona de quinta-feira a domingo.

Quando: quinta-feira, das 17 às 00h; sábado e domingo, das 12 às 00h

Onde: avenida Heráclito Graça, 760 - Centro

Motolibre

Toda sexta-feira é dia de roda de samba no Motolibre. A casa abre às 21 horas com ingressos à venda no Sympla.

Quando: quinta-feira, das 23 às 02h; sexta-feira e sábado, das 20 às 03h

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema

Abaeté Boteco

Quem gosta do batuque com certeza deve saber que o ritmo é necessário no fim de semana do Abaeté Boteco. Entre sábado e domingo, o estabelecimento traz o suingue pelo preço de R$ 15.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abaeté Boteco (@abaeteboteco)

Quando: terça quinta-feira, das 18 às 00h; sexta-feira, das 18 à 01h; sábado, das 15 às 01h; domingo, das 16 às 22h

Onde: rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora

Bar do Zé Bezerra

Localizado no Parque Araxá, o bar é um dos pontos mais tradicionais de Fortaleza. A roda dos domingos acontece das 14 às 20 horas.

Quando: quinta-feira a domingo, das 14 às 21h

Onde: rua Dom Manuel de Medeiros, 71 - Parque Araxá

Simpatizo Amor de Bar

O Simpatizo Amor de Bar oferece programação cultural de quarta-feira a domingo. Dentre as atrações, o comando do ritmo costuma ficar à cargo de bandas como Capital do Samba.

Quando: terça-feira, das 11h30min às 15h; quarta-feira a sábado, das 11h30min às 21h; domingo, das 11h30min às 18h

Onde: rua Sabino Pires, 6 - Aldeota

Giz Cozinha Boêmia

No Giz Cozinha Boêmia tem petisco, drink e muita música. As segundas-feiras são marcadas pelo sarau, momento em que músicos se reúnem em rodas de samba e choro original. As entradas são feitas sob reserva no site.

Quando: segunda a quinta-feira, das 17 às 00h; sexta-feira e sábado, das 12 às 00h; domingo, das 12 às 03h; segunda-feira, das 17 às 00h

Onde: rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles

Teresa&Jorge

Deseja escutar música boa no almoço ou fim de tarde? Pode ir ao Teresa&Jorge. Próximo ao mar, o local tem cardápio que une diversas opções de comidas e bebidas. O espaço se define como "a esquina mais carioca de Fortaleza" e, entre os gêneros, também prioriza o samba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teresa & Jorge (@teresaejorge)

Quando: quarta a sexta-feira, das 11 às 23h; sábado, das 10 às 20h; domingo, das 10 às 19h

Onde: rua João Cordeiro, 540 - Centro

Bar da Mocinha

Dona Mocinha tornou- se uma das figuras mais conhecidas da Capital e inspirou o nome do Bar da Mocinha, bairro de encontro da boemia fortalezense. Com 44 anos de existência, o estabelecimento ainda é reconhecido pelas rodas de samba.

Quando: sexta-feira a domingo, das 18 às 00h

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Lions Bar

Localizado na Praça dos Leões, no Centro, o Lions Bar expandiu a programação para incluir samba aos domingos. As atrações costumam apresentar faixas entre 17 e 20 horas.

Quando: quinta-feira a sábado, das 19 às 03h; domingo, das 17 às 22h

Onde: rua General Bezerril, 376 - Centro

Marcão das Ostras

Após período de pausa, o Marcão das Ostras retorna ao funcionamento no número 2901 da rua Professor Carvalho. Com tradicionais rodas de samba aos domingos, o local também ficou conhecido pela especialidade em frutos do mar.

Quando: quarta a sexta-feira, das 16 às 23 horas

Onde: rua Professor Carvalho, 2901 - Joaquim Távora

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags