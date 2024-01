A cultura que pulsa nas periferias de Fortaleza através dos jovens 

Para Léo Suricate, as possibilidades das redes, aliadas à habilidade geracional da juventude para alimentá-las, dita novas formas de criar e seguir arte Crédito: FCO FONTENELE

Transformação, identidade, internet, territorialidade. Ser Cultura em Fortaleza, seja consumindo ou produzindo arte, tem sido cada dia mais diferente, com novos públicos, outras perspectivas, olhares focados em dar voz à original e real. Pulsa em diferentes bairros e equipamentos, faz crítica, faz política, mostra diversidade. E o melhor de tudo: tem à frente jovens comprometidos com mais sustentabilidade, igualdade e equidade. Música, teatro, artes visuais, humor, moda, dança, beleza… Escolha e valorize! Para Léo Suricate, os anos de 2018 e 2019 foram anos decisivos dessa sacudida que a Cultura, sobretudo na Capital, sofreria. E a grande mola propulsora estava dentro de muitas das suas periferias. “Fazer uma piada de si, se comunicar, muito mais do que fazer a piada com quem se parece. Com quem de fato busca uma representação, aí quebra o estereótipo do ‘pirangueiro’ para o ‘vetim’ e tenta explicar isso socialmente. Ou não explicar. Comunicar principalmente com quem entende, sabe?”, fala ao lembrar da série “La Casa Du’z Vetin”. É a periferia falando sobre ela mesma. E indo longe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Cultura periférica”, define o influenciador digital, produtor audiovisual e articulador social. As redes sociais são também divisor de águas neste cenário, tanto para dar mais liberdade ao artista como para fazer valer mais o sentimento de pertencimento, de orgulho de ser de onde se é, produzir arte neste território e levá-la para tantos outros. Para Léo, as possibilidades das redes, aliadas à habilidade geracional da juventude para alimentá-las, dita novas formas de criar e seguir arte.

A nova forma de difundir Cultura, não mais repassada por uma estrutura social de uma capital como Fortaleza, busca sobrevivência, trabalho, formas de se expressar e ser protagonista de suas próprias histórias. Sem seguir fluxos pré-determinados ou narrativas diferentes das conhecidas. Do mar da Leste, das batalhas de rap na pista de skate na Parangaba, da moda das ruas que vai pro mundo, do movimento musical que nasceu na Sapiranga e é referência, dos relatos que viram arte visual no Curió… “Fortaleza é sem dúvida uma potência artística. É possível observar como as pessoas tendem a um senso comunitário, para fazer todos os ‘corres’ acontecerem. Sinto que estamos nessa vontade de produzir trabalhos que de fato nos representem, que honre os nossos mais velhos, que construa um outro repertório de identidade pros de agora e pros que virão”, resume Vitória Helen (arth3mis), artista visual. Para ela, fazer arte retratando pessoas, questões, vivências e elementos típicos de uma comunidade ou bairro é quebrar barreiras imaginárias impostas pelo senso comum de que arte só está em museus, galeras, televisão. A transformação que a arte fortalezense vive está exatamente na representação do que está ao redor e nos acessos que ela proporciona. O que pulsa hoje em Fortaleza Coletivos de Reggae

Grupos de danças urbanas, passinho

Saraus

Companhias de teatro

Festivais independentes

Coletivos que agregam comunicação e cultura

Trap

Rap

Batalhas de rima

Rodas de samba

Grupos de cultura Geek e K-pop

Grafite

Pintura

Colagem

Performance

Literatura

Cinema

Humor Secretaria da Juventude conectada às expressões e demandas A dança, o hip hop, as batalhas de rima, o trap, o reggae, o forró. Para o secretário de Juventude de Fortaleza, Davi Gomes, essas são algumas das expressões culturais que estão transformando Fortaleza. “E a juventude tem feito de forma cada vez mais independente, conectada com as novas gerações e com a internet. Uma disseminação da própria gravação de músicas nas plataformas de streaming tem feito com que haja divulgação e mais organização”, avalia. Sobre os editais, Davi reconhece que é preciso tornar a leitura ainda mais acessível dos editais executados pelo poder público. E destaca como um dos principais desafios da execução de políticas em cultura é de que forma é possível profissionalizar o mercado da Cultura em Fortaleza. “De que a juventude viva das suas expressões culturais. Ensinar como se abre um MEI, como se inscrever nos editais, como se organizar em coletivos”, destaca o gestor. Além dos espaços estruturais, o secretário destaca que os eventos realizados nestes locais - 15 equipamentos para juventude nas 12 regionais de Fortaleza - são pautados pela juventude. Seja nos estúdios de gravação ou nos espaços para apresentações. O incentivo chega também através das bolsas e programas executados. “Temos projetos de teatro, dança, música… da rede Cuca. Os participantes recebem um incentivo de R$ 400”.

Jovens e o berço da cultura comunitária “Os sujeitos, muito mais do que a linguagem e/ou obras de cada um, somos nós que de fato nascemos nos berços de cultura comunitária”. A frase é da multiartista Sy Gomes Barbosa. Travesti e negra, ela escolheu Fortaleza para produzir e desbravar a arte. Acima, Sy respondia a uma pergunta sobre o que nasce nos bairros da Capital e ganha o mundo, culturalmente. As formas desse caminho acontecer variam desde projetos do poder público, editais específicos e, principalmente e essencialmente, dos movimentos encabeçados pelos próprios moradores das comunidades. “Por isso é importante pensar em quem constrói essas possibilidades, sendo assim os sujeitos da arte mais importantes do que a própria”, complementa. Esses sujeitos, muitas vezes lideranças comunitárias jovens, levam procedimento formativo e participativo para os seus bairros, descentralizando a realizações de ações culturais pela Cidade. “A juventude é protagonista simplesmente por sua vitalidade, qualidade e capacidade de inovação, e da capacidade de auto-organização, sempre criando formas de se relacionar e de protagonizar novas situações”, afirmou o produtor cultural Mapurunga Júnior.