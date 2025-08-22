Porto Iracema das Artes celebra 12 anos com programação gratuita

Porto Iracema das Artes celebra 12 anos com programação gratuitaPorto Iracema das Artes completa 12 anos de fundação com festa de aniversário aberta ao público
Espaço de formação artística em diversas áreas, a Escola Porto Iracema das Artes completa, em 2025, 12 anos de fundação e vai comemorar a data com ações e atividades para a população de Fortaleza.
Localizada na Praia de Iracema, a instituição de ensino já recebeu mais de 50 mil alunos nos cursos e oficinas de Artes Visuais, Cinema, Dança, Música e Teatro em seus anos de funcionamento, tornando-se referência na formação na capital cearense.
“O aniversário é também um momento de celebração, quando reafirmamos a importância de um projeto público de formação artística, estratégico para o exercício pleno da cidadania, no mundo contemporâneo”, declara a diretora da Porto Iracema das Artes, Bete Jaguaribe, em nota enviada à imprensa.
Celebrado na próxima sexta-feira, 29, o aniversário da Porto Iracema terá programação extensa com atividades abertas para o público. Entre os destaques da agenda, está a abertura da exposição fotográfica da turma de Artes Visuais do Programa de Formação Básica, marcada para às 18 horas.
Um dos momentos mais aguardados da celebração é a entrega do Prêmio Porto Iracema das Artes, que estreia este ano com o Troféu Poéticas da Criação para os bailarinos que passaram pelo Curso Técnico em Dança (CTD) da Escola.
A festa gratuita e aberta ao público também terá feira de artesanato, apresentações musicais e cênicas, oficinas ao ar livre e partida do bolo de aniversário da Porto Iracema das Artes.
Confira programação do aniversário da Porto Iracema das Artes
- 16 horas: X Feira do Mar
- 17 horas: show Barquinho&Violão, com Mona Gadelha e Rebeca Câmara
- 17h30min: exercício cênico da turma de Teatro do Programa de Formação Básica
- 18 horas: exposição fotográfica da turma de Artes Visuais do Programa de Formação Básica
- 18h15min: 1º Prêmio Porto Iracema das Artes
- 18h40min: entrega dos diplomas da VIII Turma do CTD
- 19h10min: sessão de desenho com modelo vivo do projeto “Com Figura”
- 19h10min: Festa Maré Sessions, com o coletivo Maré House
- 19h30min: parabéns da Porto Iracema das Artes
- 20 horas: Festa Maré Sessions, com o coletivo Maré House
Porto Iracema das Artes
- Quando: sexta-feira, 29, a partir das 16 horas
- Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 Praia de Iracema)
- Mais informações: @portoiracemadasartes
- Gratuito