Porto Iracema das Artes celebra 12 anos com programação gratuita

Porto Iracema das Artes completa 12 anos de fundação com festa de aniversário aberta ao público (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Espaço de formação artística em diversas áreas, a Escola Porto Iracema das Artes completa, em 2025, 12 anos de fundação e vai comemorar a data com ações e atividades para a população de Fortaleza. Localizada na Praia de Iracema, a instituição de ensino já recebeu mais de 50 mil alunos nos cursos e oficinas de Artes Visuais, Cinema, Dança, Música e Teatro em seus anos de funcionamento, tornando-se referência na formação na capital cearense.

O aniversário é também um momento de celebração, quando reafirmamos a importância de um projeto público de formação artística, estratégico para o exercício pleno da cidadania, no mundo contemporâneo", declara a diretora da Porto Iracema das Artes, Bete Jaguaribe, em nota enviada à imprensa. Celebrado na próxima sexta-feira, 29, o aniversário da Porto Iracema terá programação extensa com atividades abertas para o público. Entre os destaques da agenda, está a abertura da exposição fotográfica da turma de Artes Visuais do Programa de Formação Básica, marcada para às 18 horas.

Um dos momentos mais aguardados da celebração é a entrega do Prêmio Porto Iracema das Artes, que estreia este ano com o Troféu Poéticas da Criação para os bailarinos que passaram pelo Curso Técnico em Dança (CTD) da Escola. A festa gratuita e aberta ao público também terá feira de artesanato, apresentações musicais e cênicas, oficinas ao ar livre e partida do bolo de aniversário da Porto Iracema das Artes.