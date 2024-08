Swingueira: conheça o ritmo e sua chegada em Fortaleza

Conheça as características do ritmo swingueira em Fortaleza Crédito: Divulgação/Nigéria Filmes

Também identificado como “pagode baiano”, o ritmo da swingueira finca as suas raízes em Salvador, capital da Bahia, e se expande ao redor do Brasil, especialmente na região Nordeste. Mas como o gênero chegou até o ápice de sua popularidade? E o que ele representa hoje? Para o cientista social Felipe de Paula, o Dipas, a swingueira possui diversas influências culturais e musicais, mas o destaque fica para o movimento negro. “É uma música que surge da Bahia, que vem do samba do recôncavo, de características da religião afro, e depois se moderniza um pouco e se comunica com elementos também da música pop”, explica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aula de dança em Fortaleza: onde fazer? VEJA escolas, do clássico ao urbano



O pesquisador chama atenção aos preconceitos ligados à swingueira, ritmo da comunidade preta que se popularizou nas periferias. “Ela se comunica diretamente com o povo da periferia porque, assim como o rap, ela trata de questões que são vivenciadas (no local).” “Então se você rebola, se você dança com mais sensualidade, se usa uma roupa curta, um linguajar que é diferente, não quer dizer que aquilo seja certo ou errado, mas se trata de uma expressão da periferia, de um campo específico de fala”, reflete. A seguir, conheça mais sobre a swingueira e as características do ritmo musical.

O que é swingueira? A swingueira é um ritmo musical reconhecido dentro do gênero de pagode baiano, com elementos que falam da cultura negra e das comunidades que a popularizaram. As performances da 3ª etapa, estudadas por de Paula, são caracterizadas por temáticas específicas, como as realizadas pelo grupo “Uz Patifez”. “Eles escolhiam uma narrativa, um tema, e aí construíam de acordo”, diz. Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

“Eles escolhiam músicas, faziam remixes, que chamavam de montagem. Era uma espécie de montagem de várias músicas de swingueira, e criavam a partir disso uma narrativa performática que falasse sobre a temática que interessava”, completa. Swingueira: chegada em Fortaleza De suas origens inspiradas pelo samba de roda do recôncavo baiano, a swingueira desembarcou em Fortaleza já com traços voltados ao cenário musical mainstream, como o pop da década de 90, além do “estouro” do axé music pelo Brasil. É o que explica o pesquisador Dipas de Paula sobre a presença do ritmo em terras cearenses. “Ela vem pra Fortaleza com o ‘É o Tchan’, com ‘Harmonia do Samba’, com ‘Gera Samba’”, destaca.

O cientista social divide a presença da swingueira na capital do Ceará em três fases. A primeira apresenta o ritmo que foi consumido por todos, como os exemplos de grupos destacados por Dipas acima. “Tinha uma relação direta com as danças”, indica. Depois do primeiro momento, o consumo da swingueira diminuiu, mas o ritmo continuou a ser tocado nas periferias por meio da interpretação de outros grupos, como Psirico e Parangolé. “Eram bandas de Salvador, mas que eram conhecidas aqui em Fortaleza”. Com um consumo mais direcionado às periferias, na segunda fase os jovens fortalezenses se reuniram na Praia do Futuro para dançar e aproveitar as bandas locais.

“No terceiro momento da swingueira, as barracas de praia começam a não ter mais essas festas e o consumo fica voltado mais à dança, para grupos de dança”, completa. O “Movimento Swingueira”, estudado pelo cientista social, surgiu em meados de 2008 e, depois que saiu das praias, começou a ocupar quadras públicas em bairros como Parangaba e Pirambu. Uma vez reunidos, os grupos passaram a realizar campeonatos nas próprias periferias e o movimento se voltou às competições.