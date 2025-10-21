'A Noiva Cadáver' volta aos cinemas em comemoração de 20 anos

A animação explora dilemas de um suposto casamento ao contar a história de Victor e Emily / Crédito: Reprodução / Instagram @wbpictures_br

“A Noiva Cadáver” é um dos filmes mais populares do diretor Tim Burton, conhecido por “Edward Mãos de Tesoura” e “Os Fantasmas se Divertem”, e do animador Mike Johnson. Em 2025, o longa-metragem que concorreu ao Oscar de Melhor Animação comemora seus 20 anos. Leia também | Rocky Horror Picture Show: a história do terror musical que volta aos cinemas

Em clima de Halloween, a exibição do filme acontece entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. A pré-venda está disponível. Johnny Depp e Helena Bonham Carter são dubladores principais da animação quadro-a-quadro. Leia também | Diretor Tim Burton e atriz Monica Bellucci se separam Na trama, um noivo tímido, Victor Van Dort, ensaia os seus votos de casamento na presença inadvertida de uma jovem falecida chamada Emily, ela levanta-se da sepultura, presumindo que ele se casou com ela. Leia também | Versão de Guerreiras Do K-Pop será lançada nos cinemas brasileiros