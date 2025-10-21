'A Noiva Cadáver' volta aos cinemas em comemoração de 20 anos

'A Noiva Cadáver' volta aos cinemas em comemoração de 20 anosFilme do diretor de "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e da primeira adaptação de "Batman" retorna aos cinemas ao comemorar vinte anos de sua estreia
“A Noiva Cadáver” é um dos filmes mais populares do diretor Tim Burton, conhecido por “Edward Mãos de Tesoura” e “Os Fantasmas se Divertem”, e do animador Mike Johnson. Em 2025, o longa-metragem que concorreu ao Oscar de Melhor Animação comemora seus 20 anos.
Em clima de Halloween, a exibição do filme acontece entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. A pré-venda está disponível. Johnny Depp e Helena Bonham Carter são dubladores principais da animação quadro-a-quadro.
Na trama, um noivo tímido, Victor Van Dort, ensaia os seus votos de casamento na presença inadvertida de uma jovem falecida chamada Emily, ela levanta-se da sepultura, presumindo que ele se casou com ela.
A estética gótica, os personagens melancólicos e os dilemas cotidianos adaptados para a animação são características recorrentes nas obras de Burton.
Segundo informações divulgadas pela Warner Bros, as sessões do filme contarão com um conteúdo exclusivo dos bastidores e curiosidades da produção.