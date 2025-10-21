Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'A Noiva Cadáver' volta aos cinemas em comemoração de 20 anos

Filme do diretor de "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e da primeira adaptação de "Batman" retorna aos cinemas ao comemorar vinte anos de sua estreia
Autor Arthur Paz
A Noiva Cadáver” é um dos filmes mais populares do diretor Tim Burton, conhecido por “Edward Mãos de Tesoura” e “Os Fantasmas se Divertem”, e do animador Mike Johnson. Em 2025, o longa-metragem que concorreu ao Oscar de Melhor Animação comemora seus 20 anos.

Em clima de Halloween, a exibição do filme acontece entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. A pré-venda está disponível. Johnny Depp e Helena Bonham Carter são dubladores principais da animação quadro-a-quadro.

Na trama, um noivo tímido, Victor Van Dort, ensaia os seus votos de casamento na presença inadvertida de uma jovem falecida chamada Emily, ela levanta-se da sepultura, presumindo que ele se casou com ela.

A estética gótica, os personagens melancólicos e os dilemas cotidianos adaptados para a animação são características recorrentes nas obras de Burton.

Segundo informações divulgadas pela Warner Bros, as sessões do filme contarão com um conteúdo exclusivo dos bastidores e curiosidades da produção.

