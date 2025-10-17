Elton John será homenageado com show em Fortaleza; saiba mais

Elton John será homenageado com show em Fortaleza; saiba maisO show "Elton John Essence - Rocketman", um tributo ao cantor britânico Elton John, ocorre em Fortaleza neste mês de outubro
O cantor Rogério Martins apresenta no dia 26, um domingo, o show "Elton John Essence - Rocketman" no Teatro RioMar Fortaleza. Representante oficial de Elton John no Brasil, o cover traz os maiores sucessos do astro pop britânico.
Parecido na voz e na aparência, o maestro e cantor Rogério Martins se apresenta ao lado da sua Rocket Band com um espetáculo que investe em cenografia e surpresas para o público, como as trocas de figurino.
"Your Song”, “Sacrifice”, “Rocket Man” e “Goodbye Yellow Brick Road” são algumas das músicas que fazem parte do repertório do show cover de Elton John. A abertura da casa ocorre uma hora antes do início da apresentação, às 19 horas.
Elton John Essence - Rocketman em Fortaleza
- Quando: domingo, 26, às 20 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: entre R$ 80 e R$ 110
- Mais informações: @teatroriomarfortaleza