Paulinho Moska traz turnê especial para Fortaleza neste domingo, 10

Músico carioca Paulinho Moska faz show neste domingo, 10, em Fortaleza com violões feitos de madeira reaproveitada do incêndio no Museu Nacional

Paulinho comenta sobre a “arte não ter idade” e afirma aprender muito com o filho, o ator Tom Karabachian, de 26 anos de idade. Tendo completado 56 anos no último dia 27 de agosto, o cantor detalha a alegria de celebrar estando “em cima do palco”.

“É um privilégio muito grande poder viver do que mais gosta. Nesses 30 anos, sempre pensei em construção, nunca persegui o sucesso a qualquer custo. Sempre acreditei que, se eu produzisse com o máximo de rigor possível, um dia eu teria construído uma obra consistente”, declara o músico.

Paulinho Moska faz show neste domingo, 10, no Teatro Riomar, em Fortaleza, com a turnê “Os Violões Fênix do Museu Nacional”. Considerado um dos compositores brasileiros mais requisitados, o músico carioca apresenta na Capital seus grandes sucessos de uma carreira de mais de 30 anos.

“A coisa que mais gosto nessa vida é estar em cima do palco tocando e cantando. É o momento em que tudo transcende e a música me coloca em estado de êxtase numa viagem sensória. É também quando recebo uma energia fundamental na minha vida… O olhar do público. E, quanto mais o tempo passa, mais tenho vontade de viajar mais, conhecer mais, encontrar mais.”.

Paulinho Moska e os 'Violões Fênix' do Museu Nacional

No show em Fortaleza, Paulinho Moska irá utilizar instrumentos musicais feitos com madeira reaproveitada do incêndio no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Ocorrido no dia 2 de setembro de 2018, o acidente levou a perda de cerca de 70% do total de obras que estavam alocadas no prédio do Museu, que detinha um acervo de 20 milhões de itens históricos.

Membro da equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBEM-RJ) que auxiliou no controle das chamas, o subtenente Davi Lopes reaproveitou as madeiras que haviam sido incendiadas e construiu instrumentos musicais com o material que antes já foram itens históricos.

“Quando aconteceu o incêndio do Museu, Davi foi lá ajudar a apagar o fogo e teve a mesma ideia de sempre. Reunimos um grupo de sete pessoas ao redor dele e trabalhamos para realizar esse sonho. Os instrumentos pertencem ao Museu. Eu sou só um ‘padrinho’”, detalha.