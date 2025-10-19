Victoria’s Secret: os desfiles que refletem a história da marca

Publicações sobre o novo desfile da Victoria's Secret repercutem nas redes sociais / Crédito: Reprodução / Instagram @victoriassecret

Luz, câmera e ação! O show pode começar? A marca de moda Victoria’s Secret, conhecida pelas suas peças de lingerie e produtos de beleza, realizou mais um de seus desfiles anuais na quarta-feira, 15, em Nova York. Karol G, Madison Beer, Missy Elliot, e o grupo de K-pop Twice foram as atrações musicais do evento. As novatas Anok Yai, Alex Consani, Yumi Nu e Angel Reese desfilaram para o evento ao lado das veteranas Joan Smalls, Lily Aldridge e Adriana Lima. As informações foram divulgadas nas redes sociais da marca. As “Angels”, principais modelos da apresentação, escolhidas revelam a tentativa de trazer a diversidade de corpos que esteve ausente em seus desfiles anteriores.

A marca iniciou sua trajetória na indústria em 1977. A partir dos anos 1990, os desfiles começaram. Corpos magérrimos foram cobertos com peças íntimas quase transparentes e decorados com grandes asas de anjo. Os produtos eram destinados às mulheres. Porém, os shows eram alimentados por um olhar masculino. Nos anos 2000, a Victoria's Secret tornou-se um fenômeno global. A padronização de corpos brancos e extremamente magros não foi deixada de lado. A segmentação por temas culturais, como Páscoa, Halloween, Olimpíadas, surgiu. Além disso, artistas passaram a realizar performances durante o desfile, transformando o momento em um show.

Os desfiles começaram a gerar debates em diversas redes sociais. A predominância de mulheres magras e brancas, a popularização de movimentos que questionavam esse padrão validado pela mídia e repercussão de casos de assédio e preconceito foram dilemas que a marca enfrentou. Com isso, a Victoria's Secret encerrou seus desfiles em 2019. Após três anos afastada, a marca anunciou seu retorno, através do Instagram, em 2022. A diversidade de corpos, ausente nos eventos anteriores, estava presente nas principais propagandas sobre o retorno. Apesar de não repercutir, a iniciativa mostrou-se necessária para a Victoria atingir uma nova geração.

Em 2024, o anúncio divulgado anteriormente foi colocado em prática. A Victoria's Secret iniciou uma nova fase. O retorno às passarelas foi marcado pela participação de grandes nomes do mundo fashion. Tyra Banks, Kate Moss, Bella Hadid foram as surpresas da noite. As brasileiras Isabeli Fontana e Alessandra Ambrósio também desfilaram. Sobre a diversidade de corpos, as modelos Valentina Sampaio e Alex Consani foram as primeiras mulheres trans a desfilar para a marca. Ashley Graham e Paloma Elsesser foram algumas das modelos plus sizes que estiveram presentes. Anok Yai, Imaan Hammam, Mayowa Nicholas foram alguns nomes que trouxeram as mulheres negras para o show.