Giorgio Armani, ícone da moda, morre aos 91 anos

Referência da moda, o estilista italiano morreu 'pacificamente, cercado pelos seus entes queridos', de acordo com a marca do fashionista
Autor Bianca Raynara
O estilista italiano Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira, 4. A notícia foi confirmada pela assessoria de empresa do grande nome da moda.

"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a grife em um comunicado.

Renomado no mudo da moda, Armani, aos 91 anos, era sinônimo de estilo e elegância italianos modernos.

Talento que levou sua empresa à faturar cerca de 2,3 bilhões de euros (cerca de R$ 14,5 bilhões) por ano.

Giorgio Armani e o mundo da moda

O estilista estava doente há algum tempo e foi forçado a abandonar os desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, primeira vez em sua carreira que perdeu o evento.

De acordo com a empresa, o corpo do estilista ficará conservado até domingo, em Milão, e em seguida será realizado um funeral privado em data ainda não especificada.

