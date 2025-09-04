Giorgio Armani, ícone da moda, morre aos 91 anos

O grande nome da moda italiana Giorgio Armani morreu aos 91 anos "cercado por seus entes queridos", informou sua empresa em 4 de setembro de 2025. (Foto de Bertrand GUAY / AFP) / Crédito: Bertrand GUAY / AFP

O estilista italiano Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira, 4. A notícia foi confirmada pela assessoria de empresa do grande nome da moda. "Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a grife em um comunicado.