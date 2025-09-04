Giorgio Armani, ícone da moda, morre aos 91 anos

Giorgio Armani, ícone da moda, morre aos 91 anosReferência da moda, o estilista italiano morreu 'pacificamente, cercado pelos seus entes queridos', de acordo com a marca do fashionista
O estilista italiano Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira, 4. A notícia foi confirmada pela assessoria de empresa do grande nome da moda.
"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a grife em um comunicado.
Renomado no mudo da moda, Armani, aos 91 anos, era sinônimo de estilo e elegância italianos modernos.
Talento que levou sua empresa à faturar cerca de 2,3 bilhões de euros (cerca de R$ 14,5 bilhões) por ano.
Giorgio Armani e o mundo da moda
O estilista estava doente há algum tempo e foi forçado a abandonar os desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, primeira vez em sua carreira que perdeu o evento.
De acordo com a empresa, o corpo do estilista ficará conservado até domingo, em Milão, e em seguida será realizado um funeral privado em data ainda não especificada.
