Em tratamento contra câncer, Val Marchiori inicia quimioterapia

Após cirurgia para inserção de cateter, Val Marchiori tranquilizou os fãs e divulgou imagens de sua primeira sessão de quimioterapia / Crédito: Instagram/Reprodução

A empresária Val Marchiori compartilhou nesta quarta-feira, 15, sua primeira sessão de quimioterapia. A socialite passará por cinco sessões durante o tratamento contra um câncer de mama descoberto em setembro. Nesta terça-feira, 14, Val realizou uma cirurgia para a colocação de um cateter, que permanecerá em seu corpo por seis meses, a fim de facilitar a aplicação dos quimioterápicos.

Nas redes sociais, a ex-integrante do reality show “Mulheres Ricas” tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e compartilhou relatos de sua primeira sessão. "Oi, gente! Estou aqui para agradecer o carinho que tenho recebido de todos vocês. Já fiz as minhas cirurgias, fiz a minha primeira quimio [quimioterapia]. Bem difícil, bem desconfortável. Mas fé em Deus que vai dar tudo certo. Agora, só falta uma por vez, agora só faltam cinco. Estou bem enjoadinha, me recuperando ainda", escreveu ela. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp No vídeo divulgado nos stories do Instagram, Val aparece usando uma touca de crioterapia, um dispositivo de resfriamento que auxilia na redução da queda de cabelo durante o tratamento.