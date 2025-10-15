Em tratamento contra câncer, Val Marchiori inicia quimioterapia

Em tratamento contra câncer, Val Marchiori inicia quimioterapiaApós cirurgia para inserção de cateter, Val Marchiori tranquilizou os fãs e divulgou imagens de sua primeira sessão de quimioterapia
A empresária Val Marchiori compartilhou nesta quarta-feira, 15, sua primeira sessão de quimioterapia. A socialite passará por cinco sessões durante o tratamento contra um câncer de mama descoberto em setembro.
Nesta terça-feira, 14, Val realizou uma cirurgia para a colocação de um cateter, que permanecerá em seu corpo por seis meses, a fim de facilitar a aplicação dos quimioterápicos.
Nas redes sociais, a ex-integrante do reality show “Mulheres Ricas” tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e compartilhou relatos de sua primeira sessão.
"Oi, gente! Estou aqui para agradecer o carinho que tenho recebido de todos vocês. Já fiz as minhas cirurgias, fiz a minha primeira quimio [quimioterapia]. Bem difícil, bem desconfortável. Mas fé em Deus que vai dar tudo certo. Agora, só falta uma por vez, agora só faltam cinco. Estou bem enjoadinha, me recuperando ainda", escreveu ela.
No vídeo divulgado nos stories do Instagram, Val aparece usando uma touca de crioterapia, um dispositivo de resfriamento que auxilia na redução da queda de cabelo durante o tratamento.
Em tratamento contra câncer de mama, Val Marchiori reforça a importância da prevenção
Além de agradecer à torcida, a socialite afirmou que espera que, ao compartilhar sua experiência, possa incentivar mulheres a confiarem mais em exames preventivos, como a mamografia.
“Eu só quero mesmo agradecer o carinho que eu tenho recebido de todos os meus seguidores, todas as pessoas. Venho dizer mais uma vez, insistir: mulheres, vamos fazer nossas mamografias, vamos fazer, viu? Porque isso salva vidas. E olha só, eu tô gravando esse vídeo aqui pra que muitas mulheres que tinham medo de fazer mamografia, como eu, não passem por isso."
Ao final, ela alertou sobre a incidência do câncer de mama em mulheres mais jovens e disse que, se puder influenciar ao menos uma mulher a realizar a prevenção, estará feliz.
"Desde a primeira vez que eu fiz aquele vídeo, me senti culpada por não ter feito antes meus exames e agora estou atualizando vocês que realmente não é fácil. Então, mulheres, se cuidem. O câncer vem crescendo cada vez mais em mulheres mais jovens. Se a minha voz puder ajudar e fazer a diferença, eu vou lutar por isso”, ressaltou.