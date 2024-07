Endividada, Val Marchiori vende bolsa de grife por metade do preço

No centro de um impasse financeiro com o ex-marido, o empresário Evaldo Ulinski, a socialite Val Marchiori chamou a atenção na internet ao colocar uma bolsa de luxo à venda pela metade do valor de mercado.

O item, uma bolsa Hermès Birkin 40, é considerado uma das bolsas mais caras do mundo, com valor sugerido de R$ 100 mil. No entanto, no anúncio feito pelo brechó de luxo Closet Care, a bolsa de Val é anunciada pela metade do preço.

Caso seja paga à vista, o item sai por R$ 49.990,00. Para quem deseja parcelar, o valor aumenta e vai para R$ 55.544,44, podendo ser dividido em até 10 vezes.