Bazar literário arrecada fundos para proteção animal em Fortaleza

A influenciadora Annik Machado promove encontro de leitores em prol da proteção animal, com livros acessíveis e entrada gratuita

A partir das 18 horas, no Piso L1 do estabelecimento, ao lado da Renner, o público poderá garimpar entre mais de 300 títulos novos, usados e seminovos, com preços a partir de R$ 10.

Ocorre neste domingo, 19, no Shopping RioMar Kennedy, a terceira edição do "Bazar de Livros da Annik" , evento que une o amor pela leitura à solidariedade.

A iniciativa reúne obras de diversos gêneros, como romance, fantasia, distopia, ficção e suspense, voltadas para públicos jovem e adulto.



Idealizado pela influenciadora digital Annik Machado, o bazar tem como lema “Um encontro de leitores e protetores” e busca incentivar a leitura enquanto apoia uma causa social.

Toda a renda obtida será destinada a instituições independentes de proteção de animais em situação de vulnerabilidade em Fortaleza, dentre elas, o projeto Paulinha Protetora, existente desde 2017.

