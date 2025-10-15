Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bazar literário arrecada fundos para proteção animal em Fortaleza

A influenciadora Annik Machado promove encontro de leitores em prol da proteção animal, com livros acessíveis e entrada gratuita
Carolina Passos
Carolina Passos
Ocorre neste domingo, 19, no Shopping RioMar Kennedy, a terceira edição do "Bazar de Livros da Annik", evento que une o amor pela leitura à solidariedade.

A partir das 18 horas, no Piso L1 do estabelecimento, ao lado da Renner, o público poderá garimpar entre mais de 300 títulos novos, usados e seminovos, com preços a partir de R$ 10.

A iniciativa reúne obras de diversos gêneros, como romance, fantasia, distopia, ficção e suspense, voltadas para públicos jovem e adulto.

Idealizado pela influenciadora digital Annik Machado, o bazar tem como lema “Um encontro de leitores e protetores” e busca incentivar a leitura enquanto apoia uma causa social.

Toda a renda obtida será destinada a instituições independentes de proteção de animais em situação de vulnerabilidade em Fortaleza, dentre elas, o projeto Paulinha Protetora, existente desde 2017.

Bazar de Livros da Annik:

  • Quando: domingo, 19, às 18 horas
  • Onde: Piso L1, ao lado da Renner - RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)
  • Mais informações: Instagram @riomarkennedy
  • Gratuito

