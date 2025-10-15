Bazar literário arrecada fundos para proteção animal em Fortaleza

Bazar literário arrecada fundos para proteção animal em FortalezaA influenciadora Annik Machado promove encontro de leitores em prol da proteção animal, com livros acessíveis e entrada gratuita
Ocorre neste domingo, 19, no Shopping RioMar Kennedy, a terceira edição do "Bazar de Livros da Annik", evento que une o amor pela leitura à solidariedade.
A partir das 18 horas, no Piso L1 do estabelecimento, ao lado da Renner, o público poderá garimpar entre mais de 300 títulos novos, usados e seminovos, com preços a partir de R$ 10.
A iniciativa reúne obras de diversos gêneros, como romance, fantasia, distopia, ficção e suspense, voltadas para públicos jovem e adulto.
Idealizado pela influenciadora digital Annik Machado, o bazar tem como lema “Um encontro de leitores e protetores” e busca incentivar a leitura enquanto apoia uma causa social.
Toda a renda obtida será destinada a instituições independentes de proteção de animais em situação de vulnerabilidade em Fortaleza, dentre elas, o projeto Paulinha Protetora, existente desde 2017.
Bazar de Livros da Annik:
- Quando: domingo, 19, às 18 horas
- Onde: Piso L1, ao lado da Renner - RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)
- Mais informações: Instagram @riomarkennedy
- Gratuito