Camila Morgana estreia show solo de humor em Fortaleza; saiba mais

Comediante e influenciadora Camila Morgana apresenta show solo no Teatro RioMar, unindo humor irreverente e experiências do cotidiano

Com direção de Moisés Loureiro, o show marca a estreia de Morgana no teatro solo.

A comediante e influenciadora Camila Morgana apresenta, neste domingo, 19, às 18h30min, o espetáculo “O Barai dá, O Barai tira” , no Teatro RioMar Fortaleza.

Em cena, a artista transforma sua própria vida em matéria-prima, criando um espetáculo que mistura humor e momentos de reflexão, com histórias de vitórias que se tornam tropeços, derrotas que viram recomeços e os desafios de equilibrar carreira, família e sentimentos.



Quem é Camila Morgana?



Natural de Maranguape (CE), Camila Morgana ganhou destaque com sua narração diferente do desfile de 7 de setembro e pela criação do bordão “Arrasa na Major”, que viralizou nas redes sociais e a projetou nacionalmente.



No teatro, expandiu sua carreira com a versão teatral do podcast, Assistiu Porque Quis, que passou por várias cidades do Brasil.