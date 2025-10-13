Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camila Morgana estreia show solo de humor em Fortaleza; saiba mais

Comediante e influenciadora Camila Morgana apresenta show solo no Teatro RioMar, unindo humor irreverente e experiências do cotidiano
Autor Carolina Passos
Carolina Passos
A comediante e influenciadora Camila Morgana apresenta, neste domingo, 19, às 18h30min, o espetáculo “O Barai dá, O Barai tira”, no Teatro RioMar Fortaleza.

Com direção de Moisés Loureiro, o show marca a estreia de Morgana no teatro solo.

Em cena, a artista transforma sua própria vida em matéria-prima, criando um espetáculo que mistura humor e momentos de reflexão, com histórias de vitórias que se tornam tropeços, derrotas que viram recomeços e os desafios de equilibrar carreira, família e sentimentos.

Quem é Camila Morgana?

Natural de Maranguape (CE), Camila Morgana ganhou destaque com sua narração diferente do desfile de 7 de setembro e pela criação do bordão “Arrasa na Major”, que viralizou nas redes sociais e a projetou nacionalmente.

No teatro, expandiu sua carreira com a versão teatral do podcast, Assistiu Porque Quis, que passou por várias cidades do Brasil.

 

Morgana Camila apresenta “O Barai dá, O Barai tira”

  • Quando: domingo, 19, às 18h30min
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 40
  • Vendas: uhuu.com
  • Instagram: @teatroriomarfortaleza

