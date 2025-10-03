Taylor Swift e Charli XCX são brigadas? Entenda suposta rivalidade

Taylor Swift x Charli XCX: entenda a suposta rivalidade das cantorasLançamento de The Life of a Showgirl nesta sexta-feira, 3, trouxe a faixa Actually Romantic com possíveis indiretas para Charli XCX. Entenda rivalidade
Lançado nesta sexta-feira, 3, o novo álbum de Taylor Swift, intitulado de “The Life of a Showgirl” trouxe um conjunto de 12 novas canções. Uma delas, porém, tem chamado a atenção da internet por ser uma resposta quase direta a uma suposta rivalidade da cantora com Charli XCX.
A seguir, entenda como surgiram os rumores de uma rivalidade entre as cantoras e o que diz a letra das músicas envolvidas:
Taylor Swift x Charli XCX: entrevista polêmica deu início à suposta rivalidade
Em 2018, Charli XCX foi uma das atrações de abertura da turnê Reputation, dedicada ao sexto álbum de Taylor Swift. Um ano depois, em entrevista à Pitchfork, Charlie mencionou a experiência: “Como artista, parecia que eu estava subindo no palco e acenando para crianças de cinco anos”.
A declaração repercutiu negativamente entre os fãs da Taylor, chamados de Swifties, levando Charli a se desculpar em uma mensagem postada em seu Twitter em que ela explica que estava se referindo a uma energia totalmente nova de se relacionar com pessoas de todas as idades, pois antes ela se apresentava em clubes para maiores de 18 anos.
Além disso, Charli agradeceu a oportunidade dizendo que Taylor “é uma das maiores artistas da geração e a turnê Reputation foi uma das maiores da história”, destacando o quanto era “extremamente grata pela oportunidade dada e por como foi divertido se apresentar para um novo público”.
Brat: álbum de Charli XCX trouxe faixa com indiretas à Taylor
Um mês antes do lançamento do seu álbum “Brat”, Charli XCX compartilhou um vídeo no Tiktok explicando que, apesar do single Von Dutch ser uma “diss track”, ou seja, uma faixa direcionada à uma pessoa específica, as outras canções do álbum não eram.
"Elas são, na verdade, sobre como é complicado ser um artista, especialmente uma artista mulher, em que você é confrontada com seus colegas e também espera-se que seja a melhor amiga de todos constantemente, quando, se não for, é considerada uma feminista ruim”, disse a britânica no vídeo.
Charli pontuou que essas são “expectativas irreais” e como as músicas do álbum eram mais sobre “os dias em que você se sente no topo do mundo, outros incrivelmente insegura e outros altamente competitiva”.
Ela finaliza o vídeo dizendo que é “emocional e complicado de lidar [com essas questões]” e que “provavelmente seria criticada por isso, mas é a realidade”.
O vídeo em questão era direcionado para uma faixa específica que poderia ser interpretada como uma indireta para Taylor Swift, no caso “Sympathy Is a Knife”, em tradução direta “Simpatia é como uma faca”.
Com versos como “Essa garota mexe com minhas inseguranças / Não sei se é real ou se estou entrando em uma espiral”, Charli se refere a uma outra cantora famosa a quem ela se põe como uma oposta, dizendo “Porque eu nem conseguiria ser ela se tentasse / Eu sou o oposto; eu estou do outro lado”.
No entanto, as referências à Taylor Swift ficam mais diretas quando Charli canta: “Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado / Dedos cruzados nas minhas costas, espero que eles terminem rápido”.
O verso trata de forma direta do relacionamento entre Taylor Swift e Matty Healy, vocalista do The 1975, banda da qual Charli é casada com o baterista George Daniel.
Já a frase “espero que eles terminem rápido” foi destacada como um ataque direto de Charli à Taylor, que rompeu com Matty Healy, compondo o álbum “The Tortured Poets Department” sobre o término em questão.
Posteriormente, Charli explicou que “Sympathy is a Knife” é sobre “meus sentimentos, minha ansiedade e a maneira como meu cérebro cria narrativas e histórias na minha cabeça quando me sinto insegura e como não quero estar fisicamente nessas situações em que sinto dúvidas sobre mim mesma”.
“A Taylor morreu!”: Charli XCX se pronuncia sobre fãs e Taylor a elogia
Em 23 de junho, Charli se pronunciou sobre o vídeo de alguns fãs brasileiros gritando “A Taylor morreu!” durante sua apresentação de DJ Set em São Paulo.
“As pessoas que fazem isso, parem, por favor. Seja online ou nos meus shows. É o oposto do que eu quero e me incomoda que alguém pense que há espaço para isso nesta comunidade”, disse a cantora em um story do Instagram.
Em 26 de agosto, a revista New York Magazine publicou um perfil de Charli XCX, em que ela se recusou a responder perguntas sobre sua relação com Taylor Swift ou as especulações sobre a letra de “Sympathy Is a Knife”.
Taylor, porém, enviou uma mensagem para a revista que colocou um fim momentâneo aos rumores de uma rivalidade entre as duas.
“Fiquei impressionada com a sensibilidade melódica da Charli desde que ouvi 'Stay Away' pela primeira vez em 2011”, disse ela à publicação. “Sua composição é surreal e inventiva, sempre. Ela simplesmente leva uma música a lugares que você não esperaria que ela chegasse, e ela tem feito isso consistentemente há mais de uma década. Adoro ver um trabalho duro como esse valer a pena.”
The Life of a Showgirl: Taylor Swift responde com nova música
O mais recente capítulo dessa suposta rivalidade veio com o lançamento da faixa “Actually Romantic” do álbum "The Life of a Showgirl". O título pode ser interpretado como uma brincadeira com outra música de Charli XCX, “Everything is Romantic”.
Na versão “Faixa a Faixa” lançada apenas no Amazon Music, Taylor faz uma introdução explicando cada canção do álbum. Em “Actually Romantic”, ela diz que a faixa é sobre “uma rivalidade de apenas um lado que você nem sabia que existia”.
Ela complementa que a canção veio dessa pessoa não nomeada estar fazendo demais e ter esse ressentimento/problema sem que ela tivesse conhecimento, mas que decidiu aceitar esses atos como “amor e afeição”, enxergando-os como “muito românticos”, em referência ao nome da música.
“Actually Romantic” já abre com os versos: “Ouvi você me chamar de ‘Barbie chata’ quando a cocaína te deixou corajosa / Deu um high five no meu ex e então disse que estava feliz por ele ter me ignorado / Escreveu uma música para mim dizendo que te deixa doente ver meu rosto”.
Pelas conexões, e pelo fato de Charli XCX já ter mencionado o uso de drogas em faixas do Brat, principalmente “365”, muitos internautas têm apontado que a música é de fato uma resposta direta à “Sympathy is a Knife”.
Taylor Swift não fez nenhuma declaração oficial sobre sua relação com a cantora britânica, que até o momento não se manifestou em nenhuma rede social.