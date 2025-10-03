Taylor Swift e Charli XCX são brigadas? Entenda suposta rivalidade

Taylor Swift e Charlie XCX trocaram farpas em seus novos álbuns The Life of a Showgirl e Brat / Crédito: Divulgação

Lançado nesta sexta-feira, 3, o novo álbum de Taylor Swift, intitulado de “The Life of a Showgirl” trouxe um conjunto de 12 novas canções. Uma delas, porém, tem chamado a atenção da internet por ser uma resposta quase direta a uma suposta rivalidade da cantora com Charli XCX. A seguir, entenda como surgiram os rumores de uma rivalidade entre as cantoras e o que diz a letra das músicas envolvidas:

Em 2018, Charli XCX foi uma das atrações de abertura da turnê Reputation, dedicada ao sexto álbum de Taylor Swift. Um ano depois, em entrevista à Pitchfork, Charlie mencionou a experiência: "Como artista, parecia que eu estava subindo no palco e acenando para crianças de cinco anos". A declaração repercutiu negativamente entre os fãs da Taylor, chamados de Swifties, levando Charli a se desculpar em uma mensagem postada em seu Twitter em que ela explica que estava se referindo a uma energia totalmente nova de se relacionar com pessoas de todas as idades, pois antes ela se apresentava em clubes para maiores de 18 anos. Além disso, Charli agradeceu a oportunidade dizendo que Taylor "é uma das maiores artistas da geração e a turnê Reputation foi uma das maiores da história", destacando o quanto era "extremamente grata pela oportunidade dada e por como foi divertido se apresentar para um novo público".

Brat: álbum de Charli XCX trouxe faixa com indiretas à Taylor Um mês antes do lançamento do seu álbum “Brat”, Charli XCX compartilhou um vídeo no Tiktok explicando que, apesar do single Von Dutch ser uma “diss track”, ou seja, uma faixa direcionada à uma pessoa específica, as outras canções do álbum não eram. "Elas são, na verdade, sobre como é complicado ser um artista, especialmente uma artista mulher, em que você é confrontada com seus colegas e também espera-se que seja a melhor amiga de todos constantemente, quando, se não for, é considerada uma feminista ruim”, disse a britânica no vídeo. Charli pontuou que essas são “expectativas irreais” e como as músicas do álbum eram mais sobre “os dias em que você se sente no topo do mundo, outros incrivelmente insegura e outros altamente competitiva”.

Ela finaliza o vídeo dizendo que é “emocional e complicado de lidar [com essas questões]” e que “provavelmente seria criticada por isso, mas é a realidade”. O vídeo em questão era direcionado para uma faixa específica que poderia ser interpretada como uma indireta para Taylor Swift, no caso “Sympathy Is a Knife”, em tradução direta “Simpatia é como uma faca”. Com versos como “Essa garota mexe com minhas inseguranças / Não sei se é real ou se estou entrando em uma espiral”, Charli se refere a uma outra cantora famosa a quem ela se põe como uma oposta, dizendo “Porque eu nem conseguiria ser ela se tentasse / Eu sou o oposto; eu estou do outro lado”.

No entanto, as referências à Taylor Swift ficam mais diretas quando Charli canta: “Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado / Dedos cruzados nas minhas costas, espero que eles terminem rápido”. Taylor Swift e Matty Healy terminam namoro; cantora e o vocalista do The 1975 estariam se relacionando desde o início de maio Crédito: Divulgação O verso trata de forma direta do relacionamento entre Taylor Swift e Matty Healy, vocalista do The 1975, banda da qual Charli é casada com o baterista George Daniel.