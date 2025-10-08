Guitarrista do Oasis se afasta da turnê para tratar câncer

Guitarrista do Oasis, Bonehead, anuncia pausa para tratamento contra câncer de próstata / Crédito: Reprodução / Instagram @boneheadpage

O guitarrista da banda britânica Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata em 2025. O músico vai realizar tratamento para curar a doença. Com isso, ficará afastado da turnê durante o mês de outubro. O anúncio da pausa foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4. Leia Também | Liam e Noel Gallagher voltam com Oasis e anunciam datas de shows

Bonehead integrou a banda até 1999. Com os álbuns "Definitely Maybe" (1994), e "(What 's the Story) Morning Glory?" (1995), Paul Arthurs é lembrado como um membro fundamental pelos irmãos Gallaghers, os fundadores da Oasis. Leia Também | Oasis: Liam chama irmão de ‘nanico’ e diz que Noel deve desculpas

Tratamento da Doença: o que acontecerá na nova fase? Com programação que se estende até novembro, a mensagem sobre a turnê e o anúncio afirma que o músico ficará afastado de alguns shows, a fim de iniciar uma nova fase do tratamento. “Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney”, conta Paul. Apesar de enfrentar um momento delicado de saúde, Bonehead discorre que está respondendo bem às medicações e logo retornará aos palcos. “A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível”, afirma o músico.