Guitarrista do Oasis se afasta da turnê para tratar câncer

Guitarrista do Oasis se afasta da turnê para tratar câncerCom shows programados no Brasil, o guitarrista de Oasis, Paul Arthur, ficará afastado da turnê da banda para tratar câncer de próstata
O guitarrista da banda britânica Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata em 2025. O músico vai realizar tratamento para curar a doença. Com isso, ficará afastado da turnê durante o mês de outubro. O anúncio da pausa foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4.
Bonehead integrou a banda até 1999. Com os álbuns "Definitely Maybe" (1994), e "(What 's the Story) Morning Glory?" (1995), Paul Arthurs é lembrado como um membro fundamental pelos irmãos Gallaghers, os fundadores da Oasis.
Tratamento da Doença: o que acontecerá na nova fase?
Com programação que se estende até novembro, a mensagem sobre a turnê e o anúncio afirma que o músico ficará afastado de alguns shows, a fim de iniciar uma nova fase do tratamento. “Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney”, conta Paul.
Apesar de enfrentar um momento delicado de saúde, Bonehead discorre que está respondendo bem às medicações e logo retornará aos palcos. “A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível”, afirma o músico.
Oasis no Brasil: apresentações na América Latina
O guitarrista também destaca que participará de outro momento da turnê, o qual acontecerá na América Latina, incluindo apresentações no Brasil nos dias 22 e 23 de novembro. “Estou muito triste de ter perdido esses shows, mas estou me sentindo bem e voltarei a tempo para a América do Sul. Divirtam-se este mês e vejo vocês no palco com a banda em novembro”, finaliza o artista.
