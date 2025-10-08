Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guitarrista do Oasis se afasta da turnê para tratar câncer

Guitarrista do Oasis se afasta da turnê para tratar câncer

Com shows programados no Brasil, o guitarrista de Oasis, Paul Arthur, ficará afastado da turnê da banda para tratar câncer de próstata
Autor Arthur Paz
Autor
Arthur Paz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O guitarrista da banda britânica Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata em 2025. O músico vai realizar tratamento para curar a doença. Com isso, ficará afastado da turnê durante o mês de outubro. O anúncio da pausa foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4.

Leia Também | Liam e Noel Gallagher voltam com Oasis e anunciam datas de shows

Bonehead integrou a banda até 1999. Com os álbuns "Definitely Maybe" (1994), e "(What 's the Story) Morning Glory?" (1995), Paul Arthurs é lembrado como um membro fundamental pelos irmãos Gallaghers, os fundadores da Oasis.

Leia Também | Oasis: Liam chama irmão de ‘nanico’ e diz que Noel deve desculpas

Tratamento da Doença: o que acontecerá na nova fase?

Com programação que se estende até novembro, a mensagem sobre a turnê e o anúncio afirma que o músico ficará afastado de alguns shows, a fim de iniciar uma nova fase do tratamento. “Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney”, conta Paul.

Apesar de enfrentar um momento delicado de saúde, Bonehead discorre que está respondendo bem às medicações e logo retornará aos palcos. “A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível”, afirma o músico.

Leia Também | Oasis anuncia shows no Brasil; confira datas e ingressos

Oasis no Brasil: apresentações na América Latina

O guitarrista também destaca que participará de outro momento da turnê, o qual acontecerá na América Latina, incluindo apresentações no Brasil nos dias 22 e 23 de novembro. “Estou muito triste de ter perdido esses shows, mas estou me sentindo bem e voltarei a tempo para a América do Sul. Divirtam-se este mês e vejo vocês no palco com a banda em novembro”, finaliza o artista.

Leia Também | Guitarra de Noel Gallagher, do Oasis, é leiloada por US$ 170 mil

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar