Apresentação de Black Alien no Dragão do Mar é cancelada

Apresentação de Black Alien no Dragão do Mar é canceladaRapper faria show em 18 de outubro na Praça Verde do Dragão do Mar; produção cita "motivo de força maior" e garante reembolso dos ingressos
O show do rapper Black Alien, que aconteceria no próximo dia 18 de outubro, em Fortaleza, foi cancelado por "motivo de força maior".
A apresentação faria parte da turnê comemorativa dos 20 anos do álbum “Babylon By Gus” e estava marcada para acontecer na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a partir das 20 horas.
O comunicado oficial foi divulgado nesta quarta-feira, 8, nas redes sociais do evento. A produção informou que todos os ingressos serão reembolsados integralmente, conforme a forma de pagamento utilizada na compra. Mais detalhes sobre o motivo do cancelamento não foram divulgados até o momento.
Quem é Black Alien
Considerado um dos nomes mais influentes do rap nacional, Gustavo de Almeida Ribeiro, conhecido como Black Alien, iniciou a carreira nos anos 1990 como integrante do lendário grupo Planet Hemp, ao lado de Marcelo D2 e BNegão.
Em carreira solo desde o início dos anos 2000, o artista construiu uma trajetória marcada pela originalidade e pelas letras que misturam lirismo, crítica social e referências à cultura pop.
O álbum “Babylon By Gus – O Ano do Macaco”, lançado em 2004, consolidou seu nome como um dos principais letristas do gênero e se tornou um clássico da música brasileira contemporânea. Em 2019, ele lançou “Abaixo de Zero: Hello Hell”, projeto que marcou seu retorno após um período de afastamento dos palcos.
Confira o comunicado completo:
