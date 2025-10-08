Apresentação de Black Alien no Dragão do Mar é cancelada

Show de Black Alien em Fortaleza é cancelado por força maior / Crédito: Roncca/Divulgação

O show do rapper Black Alien, que aconteceria no próximo dia 18 de outubro, em Fortaleza, foi cancelado por "motivo de força maior". A apresentação faria parte da turnê comemorativa dos 20 anos do álbum “Babylon By Gus” e estava marcada para acontecer na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a partir das 20 horas.