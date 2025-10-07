Estreia em Caucaia documentário sobre arte e transformação social

"Cultura Que Salva" reúne músicos, poetas, dançarinos e artistas visuais em uma celebração da arte e do pertencimento / Crédito: Reprodução/ Instagram

Nesta quarta-feira, 8, às 19 horas, o Terraço do Shopping Iandê, em Caucaia, será palco da estreia do curta-metragem documental “Cultura Que Salva”.

O filme apresenta o impacto da arte na vida de pessoas e comunidades, mostrando como diferentes expressões artísticas podem gerar transformação social e fortalecer vínculos culturais.

