Com Don L, Festival Mada reúne atrações cearenses no line-up

Com Don L, Festival Mada reúne atrações cearenses no line-upDon L, O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador representam o Ceará na 27ª edição do Festival Mada em Natal
A cena musical do Ceará estará representada na 27ª edição do Festival Mada – Música Alimento da Alma, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal (RN).
O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte, anunciou sua programação com quatro nomes ligados ao estado: Don L, O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador. As participações reforçam a inserção da música cearense em circuitos nacionais de grande porte.
Além dos representantes do Ceará, o festival reúne nomes de diferentes estilos e gerações, como Mano Brown, Liniker, Marina Sena, Rachel Reis, BaianaSystem, Potyguara Bardo, Edgar, Febem e Irmãs de Pau.
Na sexta-feira,17, sobem ao palco Dominguinho (projeto que reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê), Marina Sena, Don L, Melly, Boogarins e Febem.
No sábado,18, é a vez de Mano Brown, Liniker, BaianaSystem, Rachel Reis, Edgar, Potyguara Bardo e Katy da Voz e as Abusadas.
O Baile da Amada, espaço voltado para a cena eletrônica e urbana contemporânea, também retorna ao evento com curadoria própria e participação de artistas cearenses, incluindo O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador.
Veja a programação completa do festival
Sexta-feira, 17
Palco 1
- DJ
- Melly
- Marina Sena
- Don L
Palco 2
- Dani Cruz
- Boogarins
- Dominguinhos
Palco Tim – Baile da Amada
- Tinoc
- Bateu Pode Comemorar
- Jadsa
- DJ Silvestre
- MC RB convida Mika
- Afreekasia (DJ Set)
- Febem
- Jennify convida Casixtranha
Sábado, 18
Palco 1
- SouRebel
- Raquel Reis
- Liniker
Palco 2
- Guto Brant
- Potyguara Bardo
- BaianaSystem
- Mano Brown
Palco Tim – Baile da Amada
- Novíssimo Edgar
- Cheiro do Queijo
- Katy da Voz
- Aya Ibesi
- Taj na House
- Irmãs de Pau
- Seed Selector
- Brisa
- Val Pescador
Festival Mda – 27ª edição
- Quando: 17 e 18 de outubro
- Onde: Arena das Dunas (Av. Prudente de Morais, 5121 - Lagoa Nova, Natal - RN)
- Horário: a partir das 18 horas