Com Don L, Festival Mada reúne atrações cearenses no line-up

Don L, O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador representam o Ceará na 27ª edição do Festival Mada em Natal
Autor Carolina Passos
A cena musical do Ceará estará representada na 27ª edição do Festival Mada – Música Alimento da Alma, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte, anunciou sua programação com quatro nomes ligados ao estado: Don L, O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador. As participações reforçam a inserção da música cearense em circuitos nacionais de grande porte.

Além dos representantes do Ceará, o festival reúne nomes de diferentes estilos e gerações, como Mano Brown, Liniker, Marina Sena, Rachel Reis, BaianaSystem, Potyguara Bardo, Edgar, Febem e Irmãs de Pau.

Na sexta-feira,17, sobem ao palco Dominguinho (projeto que reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê), Marina Sena, Don L, Melly, Boogarins e Febem.

No sábado,18, é a vez de Mano Brown, Liniker, BaianaSystem, Rachel Reis, Edgar, Potyguara Bardo e Katy da Voz e as Abusadas.

O Baile da Amada, espaço voltado para a cena eletrônica e urbana contemporânea, também retorna ao evento com curadoria própria e participação de artistas cearenses, incluindo O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador.

Veja a programação completa do festival

Sexta-feira, 17

Palco 1

  • DJ
  • Melly
  • Marina Sena
  • Don L


Palco 2

  • Dani Cruz
  • Boogarins
  • Dominguinhos

Palco Tim – Baile da Amada

  • Tinoc
  • Bateu Pode Comemorar
  • Jadsa
  • DJ Silvestre
  • MC RB convida Mika
  • Afreekasia (DJ Set)
  • Febem
  • Jennify convida Casixtranha

 Sábado, 18

Palco 1

  • SouRebel
  • Raquel Reis
  • Liniker

Palco 2

  • Guto Brant
  • Potyguara Bardo
  • BaianaSystem
  • Mano Brown

Palco Tim – Baile da Amada

  • Novíssimo Edgar
  • Cheiro do Queijo
  • Katy da Voz
  • Aya Ibesi
  • Taj na House
  • Irmãs de Pau
  • Seed Selector
  • Brisa
  • Val Pescador

Festival Mda – 27ª edição

  • Quando: 17 e 18 de outubro
  • Onde: Arena das Dunas (Av. Prudente de Morais, 5121 - Lagoa Nova, Natal - RN)
  • Horário: a partir das 18 horas

