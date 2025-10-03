Com Don L, Festival Mada reúne atrações cearenses no line-up

Festival MADA chega à 27ª edição com presença de artistas do Ceará e nomes de destaque da música brasileira / Crédito: Bel Gandolfo/Divulgação

A cena musical do Ceará estará representada na 27ª edição do Festival Mada – Música Alimento da Alma, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte, anunciou sua programação com quatro nomes ligados ao estado: Don L, O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador. As participações reforçam a inserção da música cearense em circuitos nacionais de grande porte.



Além dos representantes do Ceará, o festival reúne nomes de diferentes estilos e gerações, como Mano Brown, Liniker, Marina Sena, Rachel Reis, BaianaSystem, Potyguara Bardo, Edgar, Febem e Irmãs de Pau.

Na sexta-feira,17, sobem ao palco Dominguinho (projeto que reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê), Marina Sena, Don L, Melly, Boogarins e Febem.

No sábado,18, é a vez de Mano Brown, Liniker, BaianaSystem, Rachel Reis, Edgar, Potyguara Bardo e Katy da Voz e as Abusadas.



O Baile da Amada, espaço voltado para a cena eletrônica e urbana contemporânea, também retorna ao evento com curadoria própria e participação de artistas cearenses, incluindo O Cheiro do Queijo, Bateu Pode Comemorar e Val Pescador.

Veja a programação completa do festival Sexta-feira, 17 Palco 1



DJ



Melly



Marina Sena



Don L

Palco 2

Dani Cruz



Boogarins



Dominguinhos Palco Tim – Baile da Amada

Tinoc



Bateu Pode Comemorar



Jadsa



DJ Silvestre



MC RB convida Mika



Afreekasia (DJ Set)



Febem



Jennify convida Casixtranha Sábado, 18 Palco 1

