Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 03/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 03/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 03 de outubro (03/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 03 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 26, é a Grande Roda de Samba, no Moto Libre.

HBO Max, Netflix e Disney+: as estreias da semana (15/09 a 21/09)

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 03 de outubro (03/10):

Baila Comigo

  • Com: Zu do Forró, Soares do Sax e Xote Swingado
  • Horário: 17 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Festa Divas: Showgirls

  • Com: Leocosil, Silas e Lola Mel
  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Sexta Rock

  • Com: As Caramelas, Caipirizando e Attaquezumbi
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Sextas Intenções

  • Com: Luiz Neto, Brenda Rio e Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Resenha em Dobro

  • Com: Nilsinho SS e Joel Tomaz
  • Horário: 17 horas
  • Onde: Diretoria Vibes ( Rua Frederico Borges, 125)
  • Reservas e mais informações: @diretoriavibes

Samba do Gera

  • Com: Gabi Nunes, Theresa Rachel, Dipas e Brasa
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Beija ou Bebi no Astro

  • Com: Jonas Cardoso, MMAX ,Luiz Neto
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Horário: 22 horas
  • Quanto: R$10
  • Vendas: Outgo

Samba do Vila

  • Com: Vamaê, 6 Likes e Dj Gusta
  • Horário:a partir das 19 horas
  • Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
  • Quanto: R$ 30

Gravidade Zero

  • Com: DJ Raynan,DJ Negona,DJ Luiz Neto
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo


Girlbands Night

  • Horário: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Shotgun.live


Snake Eletrohits

  • Com: DJs Dusk e Gabrx
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
  • Gratuito até às 21 horas; entrada por R$ 5 após este horário

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopez
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

 

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar