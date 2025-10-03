O que fazer em Fortaleza hoje, 03/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 03/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 03 de outubro (03/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 03 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 26, é a Grande Roda de Samba, no Moto Libre.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 03 de outubro (03/10):
Baila Comigo
- Com: Zu do Forró, Soares do Sax e Xote Swingado
- Horário: 17 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Festa Divas: Showgirls
- Com: Leocosil, Silas e Lola Mel
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Sexta Rock
- Com: As Caramelas, Caipirizando e Attaquezumbi
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Sextas Intenções
- Com: Luiz Neto, Brenda Rio e Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Resenha em Dobro
- Com: Nilsinho SS e Joel Tomaz
- Horário: 17 horas
- Onde: Diretoria Vibes ( Rua Frederico Borges, 125)
- Reservas e mais informações: @diretoriavibes
Samba do Gera
- Com: Gabi Nunes, Theresa Rachel, Dipas e Brasa
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Beija ou Bebi no Astro
- Com: Jonas Cardoso, MMAX ,Luiz Neto
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Horário: 22 horas
- Quanto: R$10
- Vendas: Outgo
Samba do Vila
- Com: Vamaê, 6 Likes e Dj Gusta
- Horário:a partir das 19 horas
- Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
- Quanto: R$ 30
Gravidade Zero
- Com: DJ Raynan,DJ Negona,DJ Luiz Neto
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
Girlbands Night
- Horário: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Shotgun.live
Snake Eletrohits
- Com: DJs Dusk e Gabrx
- Horário: 19 horas
- Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
- Gratuito até às 21 horas; entrada por R$ 5 após este horário
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopez
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
