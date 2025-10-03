Canal Brasil exibe filmes em tributo aos 90 anos de Tarcísio Meira

Reconhecido como um dos maiores atores da televisão e do cinema brasileiros, ele será lembrado com a exibição de dois longas-metragens de sua carreira: “Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!” (2011), de Hugo Carvana, e “Máscara da Traição” (1969), de Roberto Pires.

O Canal Brasil exibirá, neste domingo, 5, uma programação especial em homenagem a Tarcísio Meira , que completaria 90 anos em 2025.

A homenagem começa às 12h30min, com a comédia “Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!”. No filme, Tarcísio interpreta Ramon Velasco, um ator cheio de trambiques que se envolve em confusões ao tentar ajudar o filho, Lalau (Gregório Duvivier), acusado injustamente de assassinato. O elenco também conta com Flávia Alessandra e Ângela Vieira.

Na sequência, às 14h05min, será exibido o drama policial “Máscara da Traição”. Ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1960, o longa acompanha a história de Carlos (Tarcísio Meira), chefe de finanças do Maracanã, que descobre a traição da esposa Cristina (Glória Menezes) com seu funcionário César (Cláudio Marzo). O casal de amantes planeja roubar a renda de uma partida de futebol no estádio e incriminar Carlos.

Falecido em agosto de 2021, vítima de complicações da Covid-19, Tarcísio Meira deixou uma trajetória marcada por papéis de destaque na TV, no teatro e no cinema. Ao lado de Glória Menezes, com quem foi casado por quase 60 anos, tornou-se um dos nomes mais populares da teledramaturgia brasileira.

