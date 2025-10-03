Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canal Brasil exibe filmes em tributo aos 90 anos de Tarcísio Meira

Programação especial reúne dois filmes com Tarcísio Meira em homenagem ao aniversário de 90 anos do ator
O Canal Brasil exibirá, neste domingo, 5, uma programação especial em homenagem a Tarcísio Meira, que completaria 90 anos em 2025.

Reconhecido como um dos maiores atores da televisão e do cinema brasileiros, ele será lembrado com a exibição de dois longas-metragens de sua carreira: “Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!” (2011), de Hugo Carvana, e “Máscara da Traição” (1969), de Roberto Pires.

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho

A homenagem começa às 12h30min, com a comédia “Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!”. No filme, Tarcísio interpreta Ramon Velasco, um ator cheio de trambiques que se envolve em confusões ao tentar ajudar o filho, Lalau (Gregório Duvivier), acusado injustamente de assassinato. O elenco também conta com Flávia Alessandra e Ângela Vieira.

Na sequência, às 14h05min, será exibido o drama policial “Máscara da Traição”. Ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1960, o longa acompanha a história de Carlos (Tarcísio Meira), chefe de finanças do Maracanã, que descobre a traição da esposa Cristina (Glória Menezes) com seu funcionário César (Cláudio Marzo). O casal de amantes planeja roubar a renda de uma partida de futebol no estádio e incriminar Carlos.

Falecido em agosto de 2021, vítima de complicações da Covid-19, Tarcísio Meira deixou uma trajetória marcada por papéis de destaque na TV, no teatro e no cinema. Ao lado de Glória Menezes, com quem foi casado por quase 60 anos, tornou-se um dos nomes mais populares da teledramaturgia brasileira.

