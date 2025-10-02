Performance confronta estigmas de sambistas negras em Campinas

Espetáculo "Minas de Ouro" foi apresentado na XIV Bienal Sesc de Dança, em Campinas; performance rebate estigmas sobre sambistas negras / Crédito: Marcello Ferreira/Divulgação

Na praça Bento Quirino, no centro histórico de Campinas (SP), trabalhadores e pedestres de ocasião se surpreendem com adornos dourados em profusão vestidos por mulheres negras que trazem consigo suas histórias e seus anseios. Mesmo sob forte calor, são hipnotizados por seus passos e suas mensagens. Com placas variadas que remetem às usadas por vendedores de ouro em grandes centros urbanos, elas registram suas resistências e jogos de sentidos. “Vendo ouro” é somente um desses exemplos - aqui, o ouro também são as mulheres. É também o samba. “Eu dependo do samba para ser feliz”, afirma uma delas. O discurso é compartilhado.

Leia também | Edisca resgata espetáculo "Koi-Guera" após 27 anos e chama atenção para a causa indígena no Brasil O grupo, afinal, é composto por passistas de origens e idades diversas. Elas apresentam o espetáculo “Minas de Ouro - Experiência nº 2 - Performance Monumento”, com o qual sensibilizam e engajam o público a partir do resgate de suas memórias. Elas visam quebrar paradigmas em torno da mulher negra sambista, ressaltando o poder da manifestação. A performance integrou a programação da XIV Bienal Sesc de Dança. O Vida&Arte acompanha o evento, realizado em Campinas até 5 de outubro. O festival reúne cerca de 80 atividades, entre espetáculos, performances, instalações e ações formativas, com 18 países e 10 estados brasileiros. Minas de Ouro: confronto a estigmas sobre sambistas negras Idealizado pela coreógrafa Carmen Luz, o trabalho reuniu na Bienal artistas do Rio de Janeiro (RJ) e da região de Campinas. A obra confronta o estigma sobre essas mulheres, vistas como “monumentos sexuais”, mas historicamente rebaixadas e silenciadas, como descreve a sinopse.

Os confrontos são evidenciados nas placas que carregam. De “Vendo Ouro” a “Monumento Nacional”, resgatam percepções que tratam o corpo da mulher negra como mercadoria - além de visões fetichistas - e buscam dominar as narrativas. Espetáculo "Minas de Ouro" foi apresentado na XIV Bienal Sesc de Dança, em Campinas; performance rebate estigmas sobre sambistas negras Crédito: Marcello Ferreira/Divulgação Espetáculo "Minas de Ouro" foi apresentado na XIV Bienal Sesc de Dança, em Campinas; performance rebate estigmas sobre sambistas negras Crédito: Marcello Ferreira/Divulgação Espetáculo "Minas de Ouro" foi apresentado na XIV Bienal Sesc de Dança, em Campinas; performance rebate estigmas sobre sambistas negras Crédito: Marcello Ferreira/Divulgação Na performance, elas compartilham suas trajetórias, enquanto também celebram umas às outras. É formada uma roda em que cada uma vai ao centro quando sua história é reproduzida nas caixas de som. Com sorriso no rosto, sambam e dialogam com o público.

Acima de tudo, porém, se confraternizam. As dançarinas que observam a que está em destaque não hesitam em bradar suas qualidades (“maravilhosa”), pois há união e entendimento de que são mais fortes quando em conjunto. Minas de Ouro: relatos se cruzam e o samba é felicidade Para além dos adornos dourados e de seus movimentos, as passistas chamam a atenção pelas mensagens que apresentam. Os relatos se cruzam em suas origens e nas percepções sobre o samba — para todas, é sinônimo de felicidade e empoderamento. Leia também | Teatro Dragão do Mar recebe musical sobre amor e sofrência

Além disso, significa a compreensão sobre o próprio corpo, sobre o seu cabelo e a aceitação de si, como exposto por uma das sambistas. “Samba tem disciplina, coragem e a ancestralidade”, evoca. Discorrem também visões históricas sobre o samba, principalmente pelo viés de estereótipos e preconceitos. É impactante observar como as narrativas têm similaridades - desde dificuldades impostas pela família aos sentimentos derivados do gênero musical. Minas de Ouro: no fim, tudo termina em samba Na apresentação, a força de cada uma é emanada por suas histórias, pelas suas danças e, a partir delas, pela hipnose causada em quem passa e decide acompanhar a performance. O cortejo segue por outra praça. Elas que estão no comando. Os outros que devem acompanhá-las, caso realmente desejem saber mais de suas trajetórias.