Morre Gilsinho, intérprete da Portela, aos 55 anos

Intérprete oficial da Portela desde 2006, Gilsinho deixa um legado de emoção e paixão que marcou gerações no samba carioca / Crédito: Reprodução/ Instagram

Morreu nesta terça-feira, 30, no Rio de Janeiro, Gilson da Conceição, o Gilsinho, intérprete oficial da Portela desde 2006. Aos 55 anos, o cantor que se tornou referência na história do samba carioca faleceu após complicações de saúde, poucos dias após realizar cirurgia bariátrica. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Filho de Jorge do Violão, integrante da Velha Guarda da Portela nas décadas de 1970 e 1980, Gilsinho carregava no sangue a tradição portelense. Sua voz potente e emocionante tornou-se marca registrada, capaz de contagiar multidões já no esquenta da Sapucaí. Gilsinho transformou a história da Portela com talento e entrega

No Carnaval deste ano, ao interpretar “Maria Maria” na homenagem da Portela a Milton Nascimento, emocionou a comunidade e reforçou sua posição como uma das vozes mais expressivas da história da agremiação. A Portela decretou luto oficial de três dias. Em nota, a escola ressaltou: “Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão".

