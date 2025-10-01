Morre Gilsinho, intérprete da Portela, aos 55 anos

Morre Gilsinho, intérprete da Portela, aos 55 anosIntérprete oficial da Portela desde 2006, Gilsinho deixa um legado de emoção e paixão que marcou gerações no samba carioca
Morreu nesta terça-feira, 30, no Rio de Janeiro, Gilson da Conceição, o Gilsinho, intérprete oficial da Portela desde 2006.
Aos 55 anos, o cantor que se tornou referência na história do samba carioca faleceu após complicações de saúde, poucos dias após realizar cirurgia bariátrica. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.
Filho de Jorge do Violão, integrante da Velha Guarda da Portela nas décadas de 1970 e 1980, Gilsinho carregava no sangue a tradição portelense. Sua voz potente e emocionante tornou-se marca registrada, capaz de contagiar multidões já no esquenta da Sapucaí.
Gilsinho transformou a história da Portela com talento e entrega
No Carnaval deste ano, ao interpretar “Maria Maria” na homenagem da Portela a Milton Nascimento, emocionou a comunidade e reforçou sua posição como uma das vozes mais expressivas da história da agremiação.
A Portela decretou luto oficial de três dias. Em nota, a escola ressaltou: “Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão".
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) também lamentou a perda: “Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Gilsinho, intérprete marcante da Portela e voz inesquecível do Carnaval carioca. Sua trajetória ficará eternizada na história do samba e na memória da nossa Avenida".
“Como poucos, ele transformava letras e melodias em uma experiência coletiva. O ‘maestro vocal’ da nossa Portela nos deixou de maneira inesperada hoje. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares e da imensa família Portelense!”, declarou Eduardo Paes, prefeito do Rio e portelense.
A Tom Maior também expressou sua dor: “Partiu Gilson Conceição, o nosso eterno Gilsinho. Com ele vai um pedaço da nossa história, da nossa alma, da nossa voz. Você nos deu o privilégio de viver dias intensos e nos fez acreditar na força do samba”.
Diversas escolas de samba e artistas prestaram homenagens nas redes sociais, reafirmando a importância de Gilsinho para a cultura brasileira.