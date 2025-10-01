Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Gilsinho, intérprete da Portela, aos 55 anos

Morre Gilsinho, intérprete da Portela, aos 55 anos

Intérprete oficial da Portela desde 2006, Gilsinho deixa um legado de emoção e paixão que marcou gerações no samba carioca
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Morreu nesta terça-feira, 30, no Rio de Janeiro, Gilson da Conceição, o Gilsinho, intérprete oficial da Portela desde 2006.

Aos 55 anos, o cantor que se tornou referência na história do samba carioca faleceu após complicações de saúde, poucos dias após realizar cirurgia bariátrica. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Leia Também| Morre Marquinho PQD, compositor de sucessos do samba, aos 66 anos

Filho de Jorge do Violão, integrante da Velha Guarda da Portela nas décadas de 1970 e 1980, Gilsinho carregava no sangue a tradição portelense. Sua voz potente e emocionante tornou-se marca registrada, capaz de contagiar multidões já no esquenta da Sapucaí.

Gilsinho transformou a história da Portela com talento e entrega

No Carnaval deste ano, ao interpretar “Maria Maria” na homenagem da Portela a Milton Nascimento, emocionou a comunidade e reforçou sua posição como uma das vozes mais expressivas da história da agremiação.

A Portela decretou luto oficial de três dias. Em nota, a escola ressaltou: “Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão".

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) também lamentou a perda: “Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Gilsinho, intérprete marcante da Portela e voz inesquecível do Carnaval carioca. Sua trajetória ficará eternizada na história do samba e na memória da nossa Avenida".

“Como poucos, ele transformava letras e melodias em uma experiência coletiva. O ‘maestro vocal’ da nossa Portela nos deixou de maneira inesperada hoje. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares e da imensa família Portelense!”, declarou Eduardo Paes, prefeito do Rio e portelense.

A Tom Maior também expressou sua dor: “Partiu Gilson Conceição, o nosso eterno Gilsinho. Com ele vai um pedaço da nossa história, da nossa alma, da nossa voz. Você nos deu o privilégio de viver dias intensos e nos fez acreditar na força do samba”.

Diversas escolas de samba e artistas prestaram homenagens nas redes sociais, reafirmando a importância de Gilsinho para a cultura brasileira.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar