Três músicos cearenses se unem em show sobre a canção nordestina

Show "Pra Se Misturar" reúne Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara no Theatro Via Sul / Crédito: Thiago Gaspar/ Divulgação/

Acontece nesta quinta,2, no Theatro Via Sul o espetáculo “Pra Se Misturar”, que reúne em um mesmo palco os músicos Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara. A apresentação propõe um diálogo entre gerações da cena autoral cearense e destaca repertórios próprios dos artistas, além de releituras de clássicos da canção nordestina.

