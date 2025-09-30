Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três músicos cearenses se unem em show sobre a canção nordestina

Show no Theatro Via Sul, com repertório autoral e releituras de clássicos da canção nordestina, une Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara
Carolina Passos
Carolina Passos
Acontece nesta quinta,2, no Theatro Via Sul o espetáculo “Pra Se Misturar”, que reúne em um mesmo palco os músicos Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara.

A apresentação propõe um diálogo entre gerações da cena autoral cearense e destaca repertórios próprios dos artistas, além de releituras de clássicos da canção nordestina.

O projeto foi idealizado pelo compositor e produtor cultural Dalwton Moura e contou com a participação dos quatro na pesquisa e montagem inicial.

O repertório passeia por composições autorais como “Teletransporte pra Quixadá”, “Ei moço” e “Querer querer” (Juruviara), “A Liberdade de Viver”, “Retumbante” e “Soneto do Poeta Morto-Vivo” (Edinho Vilas Boas), além de “Coivara”, “Invernada” e “Canto Sombreado” (Fernando Rosa).

O trio também interpreta juntos obras de nomes que marcaram a música brasileira, como Geraldo Azevedo, Ednardo, Belchior, Fausto Nilo e Dominguinhos. A proposta é aproximar repertórios contemporâneos e referências formadoras da canção feita no Ceará e no Nordeste.

Show "Pra Se Misturar"

  • Quando: quinta-feira,2, às 20 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité))
  • Quanto: a partir de R$ 21,18
  • Ingressos: Uhuu.com e na bilheteria do teatro
  • Instagram: @theatroviasulfortaleza

