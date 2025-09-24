Claudio Nucci e Fhátima Santos fazem show gratuito em Fortaleza

Claudio Nucci e Fhátima Santos fazem show gratuito em FortalezaEvento "Tá Meio Musical esse Ambiente" leva shows de Claudio Nucci, Dri Gonçalves e Fhátima Santos ao Parque Rio Branco
O Parque Rio Branco, em Fortaleza, recebe os shows de Claudio Nucci, Dri Gonçalves e Fhátima Santos no domingo, 28, por meio do projeto "Tá Meio Musical esse Ambiente". O evento, em alusão ao Dia Nacional da Sustentabilidade, também traz lançamentos literários e atividades ambientais.
Claudio Nucci (ex-integrante do grupo Boca Livre) e Dri Gonçalves apresentam o show “Aquelas Canções” com músicas como “Quero Quero”, “Sapato Velho”, ”Toada", “Levezinho”, “Amor Aventureiro” e “Velho Companheiro”, que marcaram a carreira de Nucci na MPB.
Estrela da noite fortalezense, a cantora Fhátima Santos tem uma carreira marcada pela presença em festivais, bares e projetos de MPB e também compõe a programação musical do evento, que ocorre gratuitamente.
Outras atrações da programação
A programação da nona edição do projeto Tá Meio Musical esse Ambiente conta com o lançamento dos livros “Mini Crônicas Subversivas”, de Marcus Dias, e “Quando eu descobri que poetas mentem”, de Íris Cavalcante. O primeiro, uma coletânea poética de crônicas curtas, falam sobre o cotidiano e o absurdo. Já o segundo aborda temas relacionados ao universo feminino.
A distribuição de mudas e a Trilha Bicharada Urbana, que leva o público a conhecer mais sobre a fauna e a flora urbana do Parque Rio Branco, fazem parte das atividades ambientais programadas para o evento.
Com curadoria do multiartista e produtor Isaac Cândido, o projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente” tem patrocínio do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor).
Tá Meio Musical esse Ambiente
- O quê: shows de Claudio Nucci & Dri Gonçalves e Fhátima Santos; e lançamento dos livros “Mini Crônicas Subversivas” e “Quando eu descobri que poetas mentem”
- Quando: domingo, 28, a partir das 15 horas
- Onde: Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape)
- Gratuito
- Mais informações: @tameiomusicalesseambiente