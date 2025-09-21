Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 21 de setembro(21/09)Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 21 de setembro(21/09), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 21 de setembro (21/09), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Minha Mãe É Uma Peça - O Filme
Nome Original:Minha Mãe É Uma Peça Direção:André Pellenz Duração:1h35min Gênero:Comédia Distribuidor:Downtown Filmes País de Origem:Brasil
A trama conta a história das loucuras da mãe e dona de casa Hermínia, “uma mulher de meia idade, aposentada e sozinha, que tem como preocupação maior procurar o que fazer”.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:30
Toy Story (1995) - 30 Anos
Nome Original:Toy Story (1995) - 30th Anniversary Direção:John Lasseter Duração:1h21min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.
Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 14:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:05 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00
It - A Coisa (Relançamento)
Nome Original:It Direção:Andrés Muschietti Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:USA
Em It - A Coisa, um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado "Losers Club" - o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do "Losers Club" acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
A Grande Viagem Da Sua Vida
Nome Original:A Big Bold Beautiful Journey Direção:Kogonada Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “ A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura única, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus próprios passados, iluminando o caminho que os levaram até o presente... e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:30 / 19:10 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 16:20 / 18:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:40 / 18:00 Normal Legendado 15:50 / 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:30 / 21:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:15 / 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 18:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:30 / 16:50 Vip Legendado 19:10 Normal Legendado 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 19:05
A Longa Marcha - Caminhe Ou Morra
Nome Original:The Long Walk Direção:Francis Lawrence Duração:1h48min Gênero:Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Em um futuro distópico, 100 jovens participam de uma competição brutal na qual só um pode sobreviver. A cada passo, a tensão aumenta. A Longa Marcha é uma adaptação eletrizante da obra de Stephen King.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:45 / 19:20 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 18:45 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Normal Legendado 18:05 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 / 16:15 / 18:45 / 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 16:45 / 19:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:45 / 17:30 / 20:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:20 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55 / 16:15 / 18:40 / 21:00 UCI Parangaba Normal Dublado 19:40 / 21:30
A Noviça Rebelde - Aniversário De 60 Anos
Nome Original:The Sound Of Music Direção:Robert Wise Duração:2h54min Gênero:Musical, Romance Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos da América
No final da década de 30, na Áustria, quando o pesadelo nazista estava prestes a se instaurar no país, uma noviça que vive em um convento, mas não consegue seguir as rígidas normas de conduta religiosa, vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, que tem sete filhos, ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar da família Von Trapp e conquista o carinho e o respeito das crianças, mas ela termina se apaixonando pelo capitão, que está comprometido com uma rica baronesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:20
A Sogra Perfeita 2
Nome Original:A Sogra Perfeita 2 Direção:Cris D'Amato Duração:1h29min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Depois de conquistar a casa própria com muito esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira, seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de abrir mão da liberdade faz com que ela responda um sonoro “não”. O que Neide não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento que só existia na cabeça dela. Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado “sim”, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:30 / 12:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 12:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:55 / 15:55 / 17:55 / 19:55 UCI Parangaba Normal Nacional 13:55 / 15:55 / 17:50 / 19:50
Animais Perigosos
Nome Original:Dangerous Animals Direção:Sean Byrne Duração:1h38min Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Austrália
Em ANIMAIS PERIGOSOS, a vida da surfista Zephyr vira um pesadelo quando ela é sequestrada por Tucker, um serial killer obcecado por tubarões. A jovem é mantida em cativeiro em um barco com outra mulher e precisa descobrir como escapar, em uma corrida contra o tempo, antes que seja devorada por tubarões famintos em alto mar.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:00 / 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 21:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 17:30 Normal Legendado 19:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 15:45 / 18:00 / 20:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 18:20 / 20:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:15 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:10 / 18:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 17:50 / 20:00 Normal Legendado 15:40 UCI Parangaba Normal Dublado 19:50
Apanhador De Almas
Nome Original:Apanhador De Almas Direção:Nelson Botter Jr, Fernando Alonso Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Brasil
Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:45 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
Nome Original:BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O grand finale da série “The Most Beautiful Moment in Life” do BTS, onde a história da juventude brilha intensamente. Da ternura persistente de "Autumn Leaves" e "Butterfly" às performances explosivas de "FIRE", "Save ME" e “EPILOGUE: Young Forever”, a história da juventude que definiu o BTS como o conhecemos hoje é vividamente trazida à vida nas telas como parte das “BTS MOVIE WEEKS”.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
Nome Original:BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered Direção:Kim Sanguk Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O BTS consolidou seu reconhecimento mundial com O primeiro prêmio no Billboard Music Awards e a carreira meteórica do grupo é registrada de forma poderosa em BTS 2017 Live Trilogy EPISODE THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered. As apresentações individuais e em pequenos grupos revelam um leque de encantos por meio de vocais aveludados e raps poéticos enquanto as apresentações eletrizantes de "Blood Sweat & Tears","DNA" e "MIC Drop" mostram a grandiosidade da turnê em sua nova escala! Um capitulo decisivo na jornada do BTS ganha vida nas telonas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
Nome Original:BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma expressão espetacular do amor verdadeiro e do significado da existência sob céu estrelado. BTS
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Nome Original:BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma "FESTA" inigualável que transcendeu O tempo e o espaço, unindo O BTS e o ARMY BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered. Uma apresentação espetacular ao ar livre que capturou o espirito de um verdadeiro festival. O calor e a alegria da comemoração do 8º aniversário deles nos cinemas, vibrante e inesquecível como nunca.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 18:30 / 20:50 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 12:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:15 / 15:25 / 17:35 / 19:45 UCI Parangaba Normal Nacional 14:20 / 22:00
David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome
Nome Original:David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome Direção:Gavin Ancião Duração:2h30min Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Reino Unido
David Gilmour retorna ao Circo Máximo, em Roma, como parte da turnê Luck and Strange, a sua primeira em quase uma década. O espetáculo mescla faixas solo do mais recente álbum de David e hinos clássicos do Pink Floyd.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 15:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 16:00 UCI Parangaba Normal Legendado 16:30
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Duração:2h35min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 / 17:20 / 18:00 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:15 / 16:00 / 17:20 / 20:30 / 21:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 12:50 / 19:30 Normal Legendado 15:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:25 / 15:15 / 17:30 Normal Legendado 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 13:40 / 17:10 / 20:40 Normal Macro XE Legendado 14:15 / 17:30 / 20:45 Normal Dublado 14:00 / 21:00 Normal Legendado 17:25 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:30 / 15:30 / 17:45 / 21:00 / 21:45 Normal Legendado 18:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 17:05 / 17:50 / 20:10 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 17:45 / 21:30 Normal Dublado 14:30 / 15:00 / 17:35 / 18:05 / 20:40 / 21:10 IMAX Legendado 15:30 / 18:35 UCI Parangaba Normal Dublado 15:00 / 16:30 / 18:05 / 21:10 / 21:50
Depeche Mode: M
Nome Original:Depeche Mode: M Direção:Fernando Frias Data de Estreia:28/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos, México
DEPECHE MODE: M é uma jornada cinematográfica ao âmago da relação da cultura mexicana com a morte, emoldurada pelas performances icônicas do Depeche Mode durante a turnê Memento Mori de 2023. Idealizado e dirigido pelo premiado cineasta mexicano Fernando Frias, o filme captura os três shows esgotados da banda na Cidade do México, com a presença de mais de 200.000 fãs, combinando imagens de shows com intersticiais interpretativos e material de arquivo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro
Nome Original:GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h4min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 21:00
GHIBLI FEST - Eu Posso Ouvir O Oceano
Nome Original:GHIBLI FEST - Eu Posso Ouvir O Oceano Direção:Tomomi Mochizuki Duração:1h12min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
O estudante universitário Taku recorda a chegada da aluna Rikako, dois anos atrás, e o fatídico verão que colocou à prova sua amizade com Yutaka.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Memórias De Ontem
Nome Original:GHIBLI FEST - Memórias De Ontem Direção:Isao Takahata Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Taeko é uma mulher solteira de 27 anos que se dedica apenas ao trabalho. Ela sai de sua nativa Tóquio pela primeira vez e viaja a Yamagata para visitar a família da irmã durante a colheita anual de açafrão-bastardo. Ao longo da viagem, ela começa a questionar se sua vida estressante é o que desejava quando jovem.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Meus Vizinhos, Os Yamadas
Nome Original:GHIBLI FEST - Meus Vizinhos, Os Yamadas Direção:Isao Takahata Duração:1h44min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Acompanhe as aventuras da excêntrica família Yamada - do hilário ao emocionante - brilhantemente apresentadas em um estilo único de tirinhas visualmente marcante. Takashi Yamada e sua esposa maluca Matsuko, que não tem talento para os afazeres domésticos, navegam pelos altos e baixos do trabalho, casamento e vida familiar com uma avó de língua afiada que vive com eles, um filho adolescente que deseja ter pais mais descolados e uma filha irritante cuja voz alta é incomum para alguém tão pequena. Até o cachorro da família tem problemas!
Cinema do Dragão, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinema do Dragão Normal Legendado 17:00
GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h57min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Após os Sete Dias de Fogo, uma guerra que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, surge uma floresta que exala gases venenosos. Apenas insetos e um ser conhecido como Ohmu vivem por lá. Nausicaä, filha do rei do Vale do Vento, tem o estranho poder de conseguir sentir o que a floresta sente e se vê obrigada a sair em uma jornada para tentar evitar outra guerra devastadora.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Castelo Animado
Nome Original:GHIBLI FEST - O Castelo Animado Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no elencoelo animado, onde reside um misterioso feiticeiro chamado Howl que poderá ajudá-la a reverter o feitiço.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:20 / 15:50 / 18:30 / 20:30
GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki
Nome Original:GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h43min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Pom Poko: A Grande Batalha Dos Guaxinins
Nome Original:GHIBLI FEST - Pom Poko: A Grande Batalha Dos Guaxinins Direção:Isao Takahata Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Os guaxinins das colinas de Tama estão sendo expulsos de suas casas pelo rápido desenvolvimento de casas e shoppings. À medida que fica mais difícil encontrar comida e abrigo, eles decidem se unir e revidar. Eles praticam e aperfeiçoam a antiga arte de transformação até que possam aparecer como humanos. De maneiras muitas vezes hilárias, os guaxinins usam seus poderes para tentar assustar o avanço da civilização. Mas será o suficiente? Ou os guaxinins aprenderão a viver em equilíbrio com o mundo moderno?
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar
Nome Original:GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h41min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Um garoto de 5 anos chamado Sosuke fica amigo de uma princesa peixinho-dourado chamada Ponyo, que quer desesperadamente virar humana.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Messejana Dublado 16:00 Centerplex Via Sul Dublado 16:00 Cinema do Dragão Normal Legendado 19:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:15
GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico
Nome Original:GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h34min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcellino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por Porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:20
GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração
Nome Original:GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração Direção:Yoshifumi Kondo Duração:1h51min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler vinte livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Vidas Ao Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Vidas Ao Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h6min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
O mestre da animação Hayao Miyazaki conta uma história inspirada na vida de Jirô Horikoshi, designer do avião Zero da Segunda Guerra.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Duração:2h16min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:15 / 18:15 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 19:00 / 21:00 Dolby Atmos Dublado 15:30 / 18:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:40 Normal Legendado 17:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:40 / 17:30 / 20:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:00 / 14:45 / 17:00 / 17:50 / 20:00 / 20:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:15 / 15:15 / 17:15 / 18:15 / 20:15 / 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:15 / 18:00 / 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:50 / 20:50 Normal Legendado 20:40 Normal Dublado 15:40 / 18:25 / 18:45 / 21:15 / 21:30 IMAX Legendado 21:40 UCI Parangaba Normal Dublado 16:20 / 21:50
Minha Família Muito Louca
Nome Original:My Freaky Family Direção:Mark Gravas Duração:1h26min Gênero:Animação, Infantil Distribuidor:PlayArte País de Origem:Bélgica
Betty uma linda menina prestes a completar seu aniversário de 13 anos tinha apenas um desejo: ter os mesmos incríveis poderes mágicos de sua família. Sua mãe não concorda com isso, mas Betty luta contra essa frustração e acaba desvendando a verdade por trás dos poderes da sua família.Nesta fascinante jornada ela aprende que a magia acontece naturalmente e não tem nada mais poderoso do que acreditar! Acompanhe Betty nessa aventura cheia de encanto e magia.
Centerplex Messejana, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 14:00
Mitski: The Land
Nome Original:Mitski: The Land Direção:Grant James Data de Estreia:22/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
Mitski: The Land traduz para a tela toda a magia e a grandiosidade de assistir ao show ao vivo de Mitski, descrito pelo Philadelphia Inquirer como “altamente estilizado, brilhantemente realizado e super cool”. Filmado ao longo de três noites no Fox Theatre, em Atlanta, o filme é um retrato eletrizante do que manteve centenas de milhares de fãs hipnotizados em palcos ao redor do mundo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Ne Zha 2: O Renascer Da Alma
Nome Original:Ne Zha 2 Direção:Yu Yang Data de Estreia:25/09/2025 Gênero:Ação, Animação, Aventura, Fantasia Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:China
Após uma grande catástrofe, as almas de Ne Zha e Ao Bing são salvas, mas seus corpos enfrentam a ruína. Para lhes dar uma nova vida, Taiyi Zhenren recorre à mística lótus de sete cores em uma ousada tentativa de reconstruí-los e mudar seus destinos.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Que É Isso, Companheiro? (Relançamento)
Nome Original:O Que É Isso, Companheiro? Direção:Bruno Barreto Duração:1h50min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Cinecolor País de Origem:Brasil
O Brasil atinge o auge da ditadura militar após a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, que institui censura radical à imprensa, assim como a perda dos direitos civis do cidadão brasileiro. Em meados de 1969, um grupo de jovens da classe média carioca opta pela clandestinidade e pela luta armada. Para romper o "muro do silêncio" da imprensa, esses integrantes do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) tramam o primeiro sequestro de um embaixador com fins políticos, tendo como alvo o representante dos Estados Unidos no Brasil.
Kinoplex North Shopping.
O Retorno
Nome Original:The Return Direção:Uberto Pasolini Duração:1h56min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Itália, Grécia, Reino Unido, França
Após 20 anos de ausência por conta da Guerra de Troia, Ulisses decide voltar para Ithaca, onde encontra a esposa feita refém e o filho ameaçado de morte por postulantes ao reinado.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 22:10
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Kinoplex North Shopping.
Cinema do Dragão Normal Nacional 13:40 Cinemas Benfica Normal Nacional 20:15 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 15:50 / 18:00 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:05
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:35
ParaNorman (Remasterizado)
Nome Original:ParaNorman (Remastered) Direção:Sam Fell, Chris Butler Data de Estreia:23/10/2025 Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:00
Seu Cavalcanti
Nome Original:Seu Cavalcanti Direção:Leonardo Lacca Duração:1h10min Gênero:Documentário Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Seu Cavalcanti, personagem inspirado no avô do diretor Leonardo Lacca, é um senhor com 90 e tantos anos de idade e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:01
Sonhar Com Leões
Nome Original:Sonhar Com Leões Direção:Paolo Marinou-Blanco Duração:1h27min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Portugal
Uma comédia sarcástica sobre o delicado e o controverso procedimento de eutanásia. Em Sonhar com Leões, Gilda é uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, Portugal. Sua vida está chegando ao fim devido ao diagnóstico de câncer que deu a ela apenas mais um ano de vida. Conformada com seu destino, Gilda agora cultiva o desejo de morrer com dignidade e sem dor, sendo ela mesma ainda. Assim, ela se insere numa corporação clandestina chamada “Joy Transition International”, que organiza palestras e aulas sobre eutanásia para pessoas em estado terminal, em países onde o suicídio assistido é ilegal. É assim que Gilda acaba conhecendo o gentil e introvertido Amadeu, funcionário de uma agência funerária. Diante de um assunto sensível, Sonhar com Leões é uma tragicomédia que, mesmo diante de um assunto complexo, fala da morte com humor e sensibilidade.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 13:30
Super Wings Em Velocidade Máxima
Nome Original:Super Wings the Movie: Maximum Speed Direção:Xiaoqing Cai, Cai Dongqing Duração:1h29min Gênero:Animação Distribuidor:Clube Filmes País de Origem:China
Jett, o avião mais rápido do mundo, enfrenta uma missão inédita quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, e cria um plano para capturar influenciadores. Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia. Com animação incrível e muita aventura para todas as idades, “Super Wings em Velocidade Máxima” é a estreia cinematográfica da adorada série infantil, que promete encantar públicos de todas as idades.
Kinoplex North Shopping.
Suçuarana
Nome Original:Suçuarana Direção:Clarissa Campolina, Sérgio Borges Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Dora passou os últimos anos percorrendo um território arruinado pela mineração, em busca de uma terra perdida sonhada por ela e por sua mãe. Carrega consigo uma foto antiga com o nome Suçuarana, única pista desse lugar mítico onde ela imagina que possa encontrar pertencimento. Guiada por um misterioso cachorro, encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, que vivem em coletividade. A cada novo encontro, seu destino parece sempre um pouco mais distante.
Cinema do Dragão.