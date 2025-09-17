Netflix: o que estreia hoje (17/09)? Veja catálogo

O que estreia hoje (17/09) na Netflix? Veja catálogo do streamingEstreias que chegam ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 17 de setembro. Confira os lançamentos da plataforma de streaming
A Netflix traz novidades ao catálogo nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Entre os lançamentos, estão produções inéditas, documentários, séries e reality shows que prometem agradar diferentes públicos.
Confira a lista completa dos lançamentos de hoje (17/09):
Matchroom: Lendas do Esporte estreia hoje (17/09) na Netflix
O documentário acompanha Barry e Eddie Hearn, pai e filho que buscam alcançar o mercado esportivo global com sua empresa britânica Matchroom Sports.
A série documental é uma colaboração entre a Matchroom e a produtora Box to Box Films.
Chefs: A Nova Geração
Para os amantes de reality show de culinária, o “Chefs: A Nova Geração” chega ao catálogo. Nesta competição, realizada na faculdade Culinary Institute of America (CIA), 21 chefs em ascensão competem pelo título de melhor chef da nova geração e um prêmio de 500 mil dólares.
"1670" (17/09)
Lançado em 2023, a comédia satírica ambientada em 1670 segue um nobre simplório que enfrenta rixas familiares e confrontos com camponeses ao liderar um vilarejo polonês de forma caótica. No elenco: Bartomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska.