Netflix: o que estreia hoje (16/09)? Veja catálogo

O que estreia hoje (16/09) na Netflix? Veja catálogo do streamingEstreias que chegam ao catálogo da Netflix nesta terça-feira, 16 de setembro. Confira os lançamentos da plataforma de streaming
A Netflix traz ao catálogo nesta terça-feira, 16 de setembro, uma novidade cercada de polêmicas.
O documentário “Realeza Rebelde: Um Amor Improvável”, dirigido por Rebecca Chaiklin, revela os bastidores e os preparativos do polêmico casamento da princesa Märtha Louise da Noruega, de 53 anos, com o norte-americano Durek Verrett, 50, que se apresenta como xamã.
Confira detalhes sobre o lançamento de hoje (16/09) no streaming.
Realeza Rebelde: Um Amor Improvável estreia hoje (16/09) na Netflix
Märtha Louise é a filha mais velha dos reis da Noruega e sua relação com Verrett é cercada de debates desde quando foi anunciada. Houve tensão entre os familiares e impacto midiático aos noivos.
“Nem todas as coroas se encaixam no molde. Nem todos os amores seguem as regras. Nem todas as histórias reais ficam no palácio”, escreveu Verrett no Instagram anunciando o documentário. “Um lembrete de que o amor vence, o espírito brilha e a verdade ultrapassa sempre a tradição. Vejam-no, sintam-no, partilhem-no. Vamos fazer com que o mundo veja como é a verdadeira realeza.”
Eles se casaram em 31 de agosto de 2024 em uma cerimônia, que não foi um casamento de Estado, no luxuoso Hotel Union, em Geiranger.
O casal vendeu os direitos exclusivos de seu casamento para a Netflix e a revista Hello!, enquanto excluía a imprensa norueguesa da cerimônia
A casa real norueguesa não comentou o anúncio da estreia do documentário.
A ligação da Netflix à realeza não é inédita, sendo que foram os duques de Sussex, Harry e Meghan, os pioneiros em 2020, quando anunciaram um contrato de 100 milhões com a plataforma de streaming. Além de um documentário sobre o motivo por que abandonaram a família real britânica, desenvolveram, entre outros projetos, a série de culinária With Love, Meghan.
Märtha Louise: quem é a princesa da Noruega?
A princesa provoca controvérsia na Noruega há décadas por seu envolvimento em tratamentos alternativos. Ela já foi acusada de usar seu título real para obter ganhos pessoais.
Märtha Louise afirmou no passado ser clarividente e, até 2018, administrou uma escola que, segundo ela, ensinava os alunos a “criar milagres” e a falar com anjos.
Em 2002, ela se casou com o escritor norueguês Ari Behn; o casal teve três filhas. Eles se divorciaram em 2017 e Behn - que afirmou sofrer de depressão - tirou a própria vida no Natal de 2019.
Em junho daquele ano, a princesa ficou noiva de Verrett. O casal atraiu duras críticas, com Verrett sendo descrito como “um charlatão”, um vigarista e um teórico da conspiração.
A ex-primeira-ministra Erna Solberg descreveu as opiniões do americano como “muito estranhas” e “não baseadas em fatos”, acrescentando que suas ideias promoviam teorias da conspiração.
Em 2022, ela renunciou às suas obrigações da realeza para se concentrar em um negócio de medicina alternativa com Durek Verrett.
Märtha Louise manteve seu título real, mas renunciou a deveres oficiais para “criar uma separação mais clara” entre sua vida privada e suas obrigações como integrante da família real norueguesa.
Quem é Durek Verrett?
O autoproclamado xamã afirma ter ressuscitado dos mortos e ter previsto o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos dois anos antes de o atentando ocorrer.
Em seu site, ele se descreve como um “visionário para a 'Era do Agora'” que “desmistifica a espiritualidade”. Ele afirma que seu trabalho influenciou as atrizes Gwyneth Paltrow e Nina Dobrev.
Em 2020, a editora norueguesa Cappelen Damm retirou de circulação seu livro Spirit Hacking devido à alegação de que o câncer infantil é causado pela infelicidade, entre outras graves desinformações e teorias da conspiração.
Em 2024, a revista Se og Hør relatou alegações de agressão sexual contra Verrett, mas no ano seguinte a Comissão Norueguesa de Reclamações da Imprensa (PFU) concluiu que a cobertura violava a ética da imprensa por confiar apenas em uma fonte não corroborada. (Com informações da BBC News | Colaborou Marcela Tosi)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente