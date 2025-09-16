Netflix: o que estreia hoje (16/09)? Veja catálogo

O documentário Realeza Rebelde: Um Amor Improvável chega ao catálogo da Netflix / Crédito: Reprodução / Netflix

A Netflix traz ao catálogo nesta terça-feira, 16 de setembro, uma novidade cercada de polêmicas. O documentário “Realeza Rebelde: Um Amor Improvável”, dirigido por Rebecca Chaiklin, revela os bastidores e os preparativos do polêmico casamento da princesa Märtha Louise da Noruega, de 53 anos, com o norte-americano Durek Verrett, 50, que se apresenta como xamã.

Confira detalhes sobre o lançamento de hoje (16/09) no streaming. Realeza Rebelde: Um Amor Improvável estreia hoje (16/09) na Netflix Märtha Louise é a filha mais velha dos reis da Noruega e sua relação com Verrett é cercada de debates desde quando foi anunciada. Houve tensão entre os familiares e impacto midiático aos noivos. “Nem todas as coroas se encaixam no molde. Nem todos os amores seguem as regras. Nem todas as histórias reais ficam no palácio”, escreveu Verrett no Instagram anunciando o documentário. “Um lembrete de que o amor vence, o espírito brilha e a verdade ultrapassa sempre a tradição. Vejam-no, sintam-no, partilhem-no. Vamos fazer com que o mundo veja como é a verdadeira realeza.” Eles se casaram em 31 de agosto de 2024 em uma cerimônia, que não foi um casamento de Estado, no luxuoso Hotel Union, em Geiranger.

O casal vendeu os direitos exclusivos de seu casamento para a Netflix e a revista Hello!, enquanto excluía a imprensa norueguesa da cerimônia A casa real norueguesa não comentou o anúncio da estreia do documentário. A ligação da Netflix à realeza não é inédita, sendo que foram os duques de Sussex, Harry e Meghan, os pioneiros em 2020, quando anunciaram um contrato de 100 milhões com a plataforma de streaming. Além de um documentário sobre o motivo por que abandonaram a família real britânica, desenvolveram, entre outros projetos, a série de culinária With Love, Meghan.

Em junho daquele ano, a princesa ficou noiva de Verrett. O casal atraiu duras críticas, com Verrett sendo descrito como “um charlatão”, um vigarista e um teórico da conspiração. A ex-primeira-ministra Erna Solberg descreveu as opiniões do americano como “muito estranhas” e “não baseadas em fatos”, acrescentando que suas ideias promoviam teorias da conspiração. Em 2022, ela renunciou às suas obrigações da realeza para se concentrar em um negócio de medicina alternativa com Durek Verrett.