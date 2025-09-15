Quadrinista Daniel Brandão recebe homenagem em mostra de HQ

Vencedor de quatro prêmios HQ Mix, Daniel Brandão publica a tirinha "Os Mundos de Liz" no jornal O POVO e já trabalhou com empresas internacionais como DC Comics, Marvel e Dark Horse / Crédito: FCO FONTENELE

O quadrinista, ilustrador e arte-educador Daniel Brandão, de Fortaleza, recebe uma homenagem na Mostra Sesc HQ de Pacoti, no interior do Ceará. Ele também é fundador do Estúdio Daniel Brandão e responsável pela formação de centenas de artistas cearenses. Durante o evento, que ocorre entre os dias 2 e 4 de outubro, Daniel Brandão receberá o Troféu Luiz Sá pela sua contribuição ao cenário das histórias em quadrinhos.

LEIA TAMBÉM | Berço de profissionais de destaque, Oficina de Quadrinhos da UFC completa 40 anos Prestes a completar 30 anos de carreira e levando no currículo colaborações com empresas como DC Comics, Marvel, Abril e Maurício de Sousa Produções, o artista considera que a notícia de que seria o grande homenageado do evento veio em boa hora. "Eu acho que eu estava precisando desse combustível e desse reconhecimento para me fortalecer e seguir na rota", diz Daniel Brandão.

Fortaleza, CE, BR 11.06.25 Na foto: Daniel Brandão, desenhista (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Filho de um advogado e de uma médica, a carreira longeva de Brandão teve início quando desistiu do curso de Direito e escolheu desviar de profissões tradicionais como as dos pais pela arte.

"Eu tive a coragem de mudar a rota, de mudar a faculdade, de ir para a comunicação social por conta da Oficina de Quadrinhos da UFC e decidir ser quadrinista", conta. A trajetória de Daniel Brandão Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foi aluno da Oficina de Quadrinhos, ele também estudou artes gráficas nos Estados Unidos, na escola Joe Kubert School of Cartooning and Graphic Arts, na qual se formou em 2001. LEIA TAMBÉM | Oficina da UFC e quadrinista cearense são indicados em premiação nacional de quadrinhos

Desde 2002, ele cultiva na avenida Santos Dumont, número 3131A, o estúdio que leva o seu nome. Durante esses 23 anos, o espaço formou mais de 3500 artistas em cursos voltados para interessados em desenho e quadrinhos. E é à longevidade de seu trabalho que Daniel Brandão atribui o fato de ter sido escolhido pela curadoria da Gerência de Cultura do Sesc - Ceará para receber o reconhecimento. Fortaleza, CE, BR 11.06.25 Na foto: Reprodução dos desenhos de Daniel Brandão (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE "Eu sempre acho que existem outras pessoas mais relevantes, mais importantes que eu que poderiam ser homenageadas. Entre elas, por exemplo, o professor Geraldo Jesuíno, da Oficina de Quadrinhos da UFC, o professor Ricardo Jorge, o Raymundo Netto, que é um editor importante daqui", pondera, mas reconhece que seu trabalho e trajetória podem ter "inspirado e influenciado muita gente" e "ajudado, de alguma forma, o mercado de quadrinhos cearense a se fortalecer".

LEIA TAMBÉM | Onde comprar quadrinhos em Fortaleza? Veja roteiro

"Recebi esse reconhecimento como um reconhecimento coletivo, porque o estúdio é um espaço, apesar de levar meu nome, de eu ter criado o estúdio, mas é um espaço que sempre foi agregador, ele sempre foi construído por muitas pessoas", afirma Daniel Brandão, que define o espaço como um ambiente acolhedor para professores e alunos interessados por arte e aproveita para dedicar o prêmio a todos aqueles que "fizeram e fazem o estúdio". Para ele, seus trabalhos como artista, "mirando fazer arte fora da bolha", e como professor de desenho são uma tentativa de retribuir à arte o que ela lhe deu.