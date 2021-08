Hermeto Pascoal leiloa conteúdos musicais exclusivos

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Hermeto Pascoal é considerando o "Bruxo dos Sons" devido sua capacidade de manipular diversos elementos e transformá-los em música. A plataforma Phonogram.me realiza nesta quinta, 19 de agosto, uma série de leilões inéditos em NFT (tokens não fungíveis) de conteúdos do artista. Entre os produtos que serão leiloados estão um livro físico feito a mão pelo músico com partituras, um livro digital com partituras e partituras avulsas.

Com 71 anos de carreira, Hermeto harmoniza ritmos regionais, como o forró e baião, com o jazz, e a música erudita com a popular. O artista já recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, como o Sharp de melhor arranjo instrumental, o Ary Barroso e o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Por meio da parceria com a Phonogram.me, o músico visa se aproximar de seus admiradores e revisitar suas composições. Ao todo, serão leiloadas três opções de NFT, com lance mínimo em Phonos, moeda própria da plataforma, que fica armazenada na carteira digital do comprador, permitindo negociações por Pix sem a necessidade da compra de outras moedas virtuais. Cada Phono equivale a R$1000.

O livro físico de partituras tem lance mínimo de 12 Phonos e o comprador também recebe a versão digital em link permanente. O segundo leilão disponibiliza 50 unidades da versão em PDF do livro completo de partituras, com lance mínimo de 2 Phonos cada. Já o PDF de partituras individuais será leiloado com o valor mínimo de 0.25 Phonos.

Sobre o assunto A música ficou mais curta? O poder do streaming na indústria fonográfica

Show acústico de Gilberto Gil estreia no sábado, 21, no HBO Max

The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo ao programa hoje, dia 17/08

Livro sobre Renato Russo está em campanha de financiamento coletivo

Para Lucas Mayer, sócio e co-fundador do Phonogram.me, “o NFT, além de propiciar novas parcerias comerciais, cada vez mais é entendido como uma possibilidade de remuneração do artista e visibilidade para sua obra". O Phonogram.me surgiu em 2021 e é a primeira plataforma de música em NFT do Brasil. O objetivo é descentralizar a indústria da música, colocando na mão dos criadores, fãs, gravadoras e investidores a chance de juntos lucrarem com a valorização e divulgação da música.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags