Zizi Possi apresenta o 'Concerto com Voz e Violão' em Fortaleza

Zizi Possi faz show de piano e voz em Fortaleza com músicas que marcaram a música brasileira e a carreira da cantora / Crédito: Reprodução/ Danilo Borges/ Instagram @zizipossi

A cantora Zizi Possi entra na agenda de shows de Fortaleza em setembro com o seu "Concerto com Voz e Violão". Acompanhada do pianista e maestro Jether Garotti, a artista se apresenta no domingo, 28, no Cineteatro São Luiz. Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

