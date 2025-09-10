Zizi Possi apresenta o 'Concerto com Voz e Violão' em Fortaleza

Zizi Possi apresenta o 'Concerto com Voz e Violão' no Cineteatro São LuizCantora Zizi Possi apresenta o show 'Concerto com Voz e Violão' em Fortaleza no mês de setembro. Os ingressos estão disponíveis
A cantora Zizi Possi entra na agenda de shows de Fortaleza em setembro com o seu "Concerto com Voz e Violão". Acompanhada do pianista e maestro Jether Garotti, a artista se apresenta no domingo, 28, no Cineteatro São Luiz.
O show, que ocorre por meio do projeto Sesc Musical, traz canções de nomes marcantes da MPB, como Gonzaguinha, Edu Lobo, Chico Buarque, Gilberto Gil e Herbet Vianna em um formato de apresentação intimista.
Zizi Possi já trouxe o "Concerto com Voz e Violão" ao Ceará em 2022, quando apresentou-se nos municípios Iguatu e Juazeiro do Norte no projeto Viva Música, iniciativa também realizada pelo Sesc. Na ocasião, ela cantou “O Grande Circo Místico”, “Disparada”, “Contrato de Separação” e músicas que marcaram sua carreira.
Com mais de 45 anos de carreira e 69 de idade, Zizi Possi lançou seu primeiro LP, "Flor do Mal", em 1978. Sua voz ficou conhecida por músicas como "Asa Morena", "Pedaço de Mim", seu dueto com Chico Buarque, "Per Amore" e "O Amor Vem Pra Cada Um".
Mãe da também cantora Luiza Possi, com quem costuma fazer shows pelo Brasil, a paulistana teve seu nome relacionado a polêmicas na década de 1980 devido ao envolvimento romântico com Angela Ro Ro, morta na última segunda-feira, 8, que acabou com rumores de agressão e conflitos públicos.
Zizi Possi em Fortaleza
- Quando: domingo, 28, às 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) via Sympla
- Mais informações: Instagram @cineteatrosaoluiz