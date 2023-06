Cearense Regina Kinjo faz show em homenagem a Rita Lee

Nesta sexta-feira, 2, e no sábado, 3, Regina Kinjo faz tributo à Rita Lee no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno

Cantora e médica cearense, Regina Kinjo, faz tributo à artista conhecida como a “Rainha do Rock Brasileiro”, Rita Lee. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 2, e no sábado, 3, às 19 horas no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno. Os ingressos estão à venda e custam R$ 30 a inteira, e R$ 15 a meia-entrada.

Nomeada por “Rita Lee: Todas as Mulheres do Mundo”, a turnê teve sua estreia em Sobral, no dia 24 de março, quando a voz de “Agora Só Falta Você” ainda estava viva.



“Ficamos muito tristes com a morte dela. Nosso sonho, meu e da banda, era fazer essa turnê completa com ela em vida. Com sua morte, acrescentamos mais músicas e faremos um momento acústico especial”, explica Regina.



Depois de Fortaleza, a turnê já tem um próximo destino: São Paulo. O show vai acontecer no Centro Cultural Espaço Coletivo, no dia 6 de junho, às 21 horas.



Sobre a apresentação, Regina frisa que não se trata de um cover. “É um tributo e uma homenagem à artista mais censurada na época da ditadura, por defender a liberdade feminina e a igualdade de gênero em sua obra. Há um tempo me interesso pelas pautas feministas e descobrir que Rita, a padroeira da liberdade, foi a artista mais censurada da ditadura, despertou minha curiosidade”, avalia.



A vocalista completa revelando que levou meses de estudo em cima das músicas da rainha do rock. “Eu conhecia somente superficialmente e passei a admirar ainda mais seu trabalho e posicionamento, bem à frente do seu tempo. Acho importante resgatar suas ideias e sua obra, que já são imortais”.

Saiba mais sobre Regina Kinjo

Regina Kinjo é formada em medicina e atua na área de neonatologia. Em paralelo com sua carreira médica, há mais de 20 anos é cantora. Começou com um grupo de rock adolescente e depois ingressou em um grupo vocal chamado Grupo Ame, regido pelo maestro Tarcisio José de Lima. Com o grupo, fez shows no Nordeste, em palcos regionais, como o Theatro José de Alencar.



Em 2019, decidiu enveredar pela carreira solo, lançando dois singles autorais. Em 2021, fez shows online durante a pandemia da covid-19. E em 2022, lançou seu primeiro álbum: "Colho Versos". Sua marca é a junção cultural nordestina e nipônica.



Ela conta que o mais difícil de conciliar entre as duas carreiras é o tempo. “Infelizmente, o dia só tem 24 horas para dar conta de tudo. Mas o amor é enorme e vamos equilibrando esses dois mundos”.

Show “Rita Lee: Todas as Mulheres do Mundo”



Quando: sexta-feira, 2, e sábado, 3, às 19 horas

sexta-feira, 2, e sábado, 3, às 19 horas Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno-UFC (Avenida da Universidade, 2210 – Benfica)



Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno-UFC (Avenida da Universidade, 2210 – Benfica) Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada). Vendas no site Sympla



