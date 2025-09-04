The Weeknd anuncia shows no Brasil com participação de Anitta

Em 2026, The Weeknd faz três shows no Brasil ao lado de Anitta; a cantora também acompanha o canadense nos shows do México

Em 2026, The Weeknd leva a turnê "After Hours Til Dawn Stadium" para a Europa, Reino Unido, México e o Brasil. Nos dois últimos países, o cantor canadense se apresenta ao lado de Anitta , com quem gravou a música " São Paulo ".

No Brasil, os shows ocorrem no dia 26 de abril no Rio de Janeiro e nos dias 30 de abril e 1° de maio em São Paulo. A pré-venda dos ingressos tem início na próxima segunda-feira, 8, às 10 horas, e a venda geral ocorre a partir do dia 10, às 12 horas.

No México, os artistas se apresentam nos dias 20 e 21 de abril de 2026. Esta passagem pelo Brasil marca a terceira vez da turnê no país, com shows realizados em 2023 e 2024.

Anitta marca presença em shows da turnê do The Weeknd

Nas redes sociais, Anitta divulgou a informação com uma declaração ao artista: "Só tenho a agradecer com toda minha gratidão, a generosidade e simplicidade desse cara querido demais", escreveu a cantora, que surpreendeu o público com uma participação no show de The Weeknd no Texas.

Nos shows da Europa e do Reino Unido, quem se apresenta com The Weeknd é o rapper americano Playboy Carti. Iniciada em 2022, a turnê já passou pela América do Norte, Europa, Reino Unido, América do Sul e Austrália.