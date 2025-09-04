Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

The Weeknd anuncia shows no Brasil com participação de Anitta

The Weeknd anuncia shows no Brasil com participação de Anitta

Em 2026, The Weeknd faz três shows no Brasil ao lado de Anitta; a cantora também acompanha o canadense nos shows do México
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em 2026, The Weeknd leva a turnê "After Hours Til Dawn Stadium" para a Europa, Reino Unido, México e o Brasil. Nos dois últimos países, o cantor canadense se apresenta ao lado de Anitta, com quem gravou a música "São Paulo".

Acompanhe no Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

No Brasil, os shows ocorrem no dia 26 de abril no Rio de Janeiro e nos dias 30 de abril e 1° de maio em São Paulo. A pré-venda dos ingressos tem início na próxima segunda-feira, 8, às 10 horas, e a venda geral ocorre a partir do dia 10, às 12 horas.

No México, os artistas se apresentam nos dias 20 e 21 de abril de 2026. Esta passagem pelo Brasil marca a terceira vez da turnê no país, com shows realizados em 2023 e 2024.

Anitta marca presença em shows da turnê do The Weeknd

Nas redes sociais, Anitta divulgou a informação com uma declaração ao artista: "Só tenho a agradecer com toda minha gratidão, a generosidade e simplicidade desse cara querido demais", escreveu a cantora, que surpreendeu o público com uma participação no show de The Weeknd no Texas.

Nos shows da Europa e do Reino Unido, quem se apresenta com The Weeknd é o rapper americano Playboy Carti. Iniciada em 2022, a turnê já passou pela América do Norte, Europa, Reino Unido, América do Sul e Austrália. 

"After Hours Til Dawn Stadium" é uma celebração aos três álbuns do cantor, intitulados "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) e "Hurry Up Tomorrow" (2025). De acordo com as informações da divulgação à imprensa, a tour já passou por mais de 40 shows esgotados em estádios nos Estados Unidos e no Canadá.

Leia também | Mac Demarco anuncia nove shows no Brasil em 2026

The Weeknd no Brasil

Rio de Janeiro

  • Quando: 26 de abril de 2026
  • Onde: Estádio Nilton Santos (R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro)
  • Quanto: a partir de R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira)
  • Venda geral: a partir de 10 de setembro, às 12 horas, no site TicketMaster

São Paulo

  • Quando: 30 de abril e 1º de maio de 2026
  • Onde: Estádio Morumbis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo)
  • Quanto: a partir de R$ 275 (meia-entrada) e R$ 550 (inteira)
  • Venda geral: a partir de 10 de setembro, às 12 horas, no site TicketMaster

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural anitta

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar