The Weeknd anuncia shows no Brasil com participação de Anitta

The Weeknd anuncia shows no Brasil com participação de AnittaEm 2026, The Weeknd faz três shows no Brasil ao lado de Anitta; a cantora também acompanha o canadense nos shows do México
Em 2026, The Weeknd leva a turnê "After Hours Til Dawn Stadium" para a Europa, Reino Unido, México e o Brasil. Nos dois últimos países, o cantor canadense se apresenta ao lado de Anitta, com quem gravou a música "São Paulo".
No Brasil, os shows ocorrem no dia 26 de abril no Rio de Janeiro e nos dias 30 de abril e 1° de maio em São Paulo. A pré-venda dos ingressos tem início na próxima segunda-feira, 8, às 10 horas, e a venda geral ocorre a partir do dia 10, às 12 horas.
No México, os artistas se apresentam nos dias 20 e 21 de abril de 2026. Esta passagem pelo Brasil marca a terceira vez da turnê no país, com shows realizados em 2023 e 2024.
Anitta marca presença em shows da turnê do The Weeknd
Nas redes sociais, Anitta divulgou a informação com uma declaração ao artista: "Só tenho a agradecer com toda minha gratidão, a generosidade e simplicidade desse cara querido demais", escreveu a cantora, que surpreendeu o público com uma participação no show de The Weeknd no Texas.
Nos shows da Europa e do Reino Unido, quem se apresenta com The Weeknd é o rapper americano Playboy Carti. Iniciada em 2022, a turnê já passou pela América do Norte, Europa, Reino Unido, América do Sul e Austrália.
"After Hours Til Dawn Stadium" é uma celebração aos três álbuns do cantor, intitulados "After Hours" (2020), "Dawn FM" (2022) e "Hurry Up Tomorrow" (2025). De acordo com as informações da divulgação à imprensa, a tour já passou por mais de 40 shows esgotados em estádios nos Estados Unidos e no Canadá.
The Weeknd no Brasil
Rio de Janeiro
- Quando: 26 de abril de 2026
- Onde: Estádio Nilton Santos (R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro)
- Quanto: a partir de R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira)
- Venda geral: a partir de 10 de setembro, às 12 horas, no site TicketMaster
São Paulo
- Quando: 30 de abril e 1º de maio de 2026
- Onde: Estádio Morumbis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo)
- Quanto: a partir de R$ 275 (meia-entrada) e R$ 550 (inteira)
- Venda geral: a partir de 10 de setembro, às 12 horas, no site TicketMaster