Mac Demarco anuncia nove shows no Brasil em 2026

Mac Demarco anuncia nove shows no Brasil em 2026Músico canadense Mac Demarco vem ao Brasil em 2026 para shows em oito cidades
O músico canadense Mac Demarco vem ao Brasil para nove apresentações em 2026. Nome popular na cena indie, o artista fará shows em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre no mês de abril.
Conhecido pelos sucessos “Heart of a Heart”, “For the first time”, “Chamber of Reflection” e “Passing Out Pieces”, Demarco consagrou sua carreira a partir da estreia do álbum “Salad Days”, em 2014.
A passagem do artista pelo Brasil marca o lançamento de seu mais novo disco, “Guitar”. Além das cidades brasileiras, Mac Demarco também vai passar por outros países da América do Sul, Europa, Ásia, além do Canadá e Estados Unidos.
Mac Demarco no Brasil
Rio de Janeiro
- Quando: sexta-feira, 3 de abril de 2026
- Onde: Sacadura 154 (rua Sacadura Cabral, 154 - Saúde, Rio de Janeiro)
- Quanto: a partir de R$ 290
- Vendas: Ingresse.com
São Paulo
- Quando: sábado, 4 (esgotado); domingo, 5 de abril de 2026
- Onde: Audio (avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo)
- Quanto: a partir de R$ 290
- Vendas: Ingresse.com
Brasília
- Quando: quarta-feira, 8 de abril de 2026
- Onde: Toinha Brasil Show (quadra SOF Sul, Quadra 9 SN, Conjunto A - Guará, Brasília)
- Ingressos ainda não disponíveis
Recife
- Quando: sexta-feira, 10 de abril de 2026
- Onde: Concha Acústica da UFPE (Cidade Universitária, Recife)
- Quanto: a partir de R$ 100
- Vendas: ShotGun
Belo Horizonte
- Quando: domingo, 12 de abril de 2026
- Onde: Autêntica (rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, Belo Horizonte)
- Ingressos esgotados
Curitiba
- Quando: terça-feira, 14 de abril de 2026
- Onde: Tork n' Roll (avenida Mal. Floriano Peixoto, 1695 - Rebouças, Curitiba)
- Quanto: R$ 480
- Vendas: Ingresse.com
Florianópolis
- Quando: quarta-feira, 15 de abril de 2026
- Onde: John Bull Floripa (avenida das Rendeiras, 1046 - Lagoa da Conceição, Florianópolis)
- Ingressos ainda não disponíveis
Porto Alegre
- Quando: quinta-feira, 16 de abril de 2026
- Onde: Opinião (rua José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa, Porto Alegre)
- Quanto: a partir de R$ 230
- Vendas: Sympla