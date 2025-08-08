Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mac Demarco anuncia nove shows no Brasil em 2026

Mac Demarco anuncia nove shows no Brasil em 2026

Músico canadense Mac Demarco vem ao Brasil em 2026 para shows em oito cidades
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O músico canadense Mac Demarco vem ao Brasil para nove apresentações em 2026. Nome popular na cena indie, o artista fará shows em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre no mês de abril.

Conhecido pelos sucessos “Heart of a Heart”, “For the first time”, “Chamber of Reflection” e “Passing Out Pieces”, Demarco consagrou sua carreira a partir da estreia do álbum “Salad Days”, em 2014.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia também | Festival Zepelim 2025 anuncia Luísa Sonza e Lagum na programação

A passagem do artista pelo Brasil marca o lançamento de seu mais novo disco, “Guitar”. Além das cidades brasileiras, Mac Demarco também vai passar por outros países da América do Sul, Europa, Ásia, além do Canadá e Estados Unidos.

Mac Demarco no Brasil

Rio de Janeiro

  • Quando: sexta-feira, 3 de abril de 2026
  • Onde: Sacadura 154 (rua Sacadura Cabral, 154 - Saúde, Rio de Janeiro)
  • Quanto: a partir de R$ 290
  • Vendas: Ingresse.com

São Paulo

  • Quando: sábado, 4 (esgotado); domingo, 5 de abril de 2026
  • Onde: Audio (avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo)
  • Quanto: a partir de R$ 290
  • Vendas: Ingresse.com

Brasília

Recife

  • Quando: sexta-feira, 10 de abril de 2026
  • Onde: Concha Acústica da UFPE (Cidade Universitária, Recife)
  • Quanto: a partir de R$ 100
  • Vendas: ShotGun

Belo Horizonte

  • Quando: domingo, 12 de abril de 2026
  • Onde: Autêntica (rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, Belo Horizonte)
  • Ingressos esgotados

Curitiba

  • Quando: terça-feira, 14 de abril de 2026
  • Onde: Tork n' Roll (avenida Mal. Floriano Peixoto, 1695 - Rebouças, Curitiba)
  • Quanto: R$ 480
  • Vendas: Ingresse.com

Florianópolis

  • Quando: quarta-feira, 15 de abril de 2026
  • Onde: John Bull Floripa (avenida das Rendeiras, 1046 - Lagoa da Conceição, Florianópolis)
  • Ingressos ainda não disponíveis

Porto Alegre

  • Quando: quinta-feira, 16 de abril de 2026
  • Onde: Opinião (rua José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa, Porto Alegre)
  • Quanto: a partir de R$ 230
  • Vendas: Sympla

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar