Mac Demarco anuncia nove shows no Brasil em 2026

Músico canadense Mac Demarco vem ao Brasil em 2026 para shows em oito cidades

O músico canadense Mac Demarco vem ao Brasil para nove apresentações em 2026. Nome popular na cena indie, o artista fará shows em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre no mês de abril.

Conhecido pelos sucessos “Heart of a Heart”, “For the first time”, “Chamber of Reflection” e “Passing Out Pieces”, Demarco consagrou sua carreira a partir da estreia do álbum “Salad Days”, em 2014.