Filho de Raul Gil, Raulzinho proíbe irmã e sobrinha de falarem sobre a família: "Ordem extrajudicial"

“Pra quem não me conhece, meu nome é Raquel, tenho 25 anos. Sou cantora, tradutora e, mais importante, sou filha na Nanci Gil [e neta de Raul Gil]. Provavelmente, vocês não me conhecem porque eu fico na minha mesmo, nunca falei nada porque nunca senti necessidade”, começou a jovem.

A polêmica envolvendo a família do apresentador Raul Gil ganhou um novo capítulo. Raquel Gil, neta do artista, revelou na última sexta-feira, 15, por meio de vídeo em seu perfil do Instagram, que ela e a mãe, Nanci Gil, receberam uma notificação extrajudicial enviada pelo tio, Raul Gil Júnior , conhecido como Raulzinho. O documento impede ambas de fazer declarações públicas sobre a família.

Raquel explicou que a ordem do tio proíbe que falem sobre a família ou qualquer aspecto de sua própria história. “A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio [Raulzinho], ou seja, meu próprio sangue, que a gente não pode falar sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, à qual a gente, supostamente, pertence”.

Ainda na publicação, a jovem desabafa que corre o risco de sofrer uma ação indenizatória e não pode mais falar nada da sua história de vida "que foi registrada e gravada, não só pela imprensa, mas também experienciada por todas as pessoas que testemunharam os nossos desafios e conquistas”.

A cantora também destacou que não pode mudar seu sobrenome ou a própria origem familiar. Sobre a decisão de se manifestar agora, Raquel explicou que quis dividir a responsabilidade com a mãe: “Como ela já tomou muito [a frente], resolvi ser quem fala dessa vez, porque ela já fez mais do que a parte dela. Então, por favor, não perguntem mais da família, do meu avô, do meu tio, da minha avó porque a gente não pode mais falar nada, senão a gente vai ser processada”.

Encerrando o relato, a neta de Raul Gil se mostrou confiante ao compartilhar que sabe "que os deuses e orixás estão comigo e vão fazer com que a verdade será registrada e esclarecida para todos, mesmo sem podermos falar.”