Circo do Patati Patatá chega em Fortaleza nas férias de julho

Patati Patatá Circo Show chega a Fortaleza em julho para temporada no Shopping Parangaba

Em julho, Fortaleza recebe uma atração especial que vai divertir as crianças e suas famílias. Com estreia no dia 18 deste mês, o Patati Patatá Circo Show chega à capital cearense para uma temporada que irá seguir até setembro.

