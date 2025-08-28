Concerto une coral e orquestra em apresentação de clássicos

Orquestra Jacques Klein se une ao Coral Vozes de Iracema para concerto no Teatro RioMar Fortaleza

Passando por diversos gêneros, artistas e nacionalidades, o concerto mescla composições clássicas , como a ópera “Guilherme Tell”, de Gioachino Rossini, e canções regionais, como “Xote das Meninas”, de Luiz Gonzaga.

Na próxima quinta-feira, 4, às 20 horas, a Orquestra Jacques Klein e o Coral Vozes de Iracema se unem em uma apresentação especial no Teatro RioMar, no bairro Papicu.

Grupo de música erudita do Instituto Jacques Klein, a Orquestra traz, no repertório do concerto, composições que devem divertir todos os públicos. Na ocasião, além dos clássicos já aguardados, os presentes no teatro vão poder assistir a apresentações de trilhas sonoras de filmes de sucesso internacional.

Também formado pelo Instituto Jacques Klein, o Coral Vozes de Iracema dará destaque às interpretações de músicas brasileiras. Os ingressos para o concerto estão à venda no site Uhuu, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

