Chambinho do Acordeon: a representação de um legado

Interpretando Luiz Gonzaga nos cinemas pela 2ª vez, Chambinho do Acordeon compartilha o amor pela sanfona e alerta para a valorização do forró no Brasil. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Quando um ídolo se despede, aqueles que ficam se encontram na missão de preservar sua memória e legado. Ação de grande responsabilidade, é para poucos a competência de assumir o compromisso de continuar sua trajetória de forma respeitosa e admirável. Nivaldo Expedito de Carvalho, que nasceu nove anos após a morte de Luiz Gonzaga, é um dos que receberam a missão de preservar e ampliar a história e a contribuição do músico pernambucano por todo o Brasil.

“É uma honra e privilégio”, sintetiza Nivaldo, o Chambinho do Acordeon, que assume pela segunda vez o papel de representar o Rei do Baião no cinema. Convidado ao Programa Pause, comandado pelo jornalista Clóvis Holanda no YouTube do O POVO, Chambinho percorre o País para as promoções do filme “Luiz Gonzaga: Légua Tirana”, lançado no dia 21 de agosto. Com direção de Marcos Carvalho e Diogo Fontes, a obra apresenta a trajetória do ícone da música nordestina a partir de sua infância, anos antes de se tornar símbolo de toda uma cultura, e revela às telas aquilo que motivou e trouxe inspiração para o autor de “Asa Branca”, “Pagode Russo”, “A vida de um viajante” e outros sucessos do baião. “Eu recebi uma ligação do Marcos Carvalho (diretor) já com o convite. Confesso que fiquei com o pé atrás por se tratar do Gonzaga e assumir esse posto mais uma vez, mas quando ele me mandou o roteiro, eu achei muito legal, porque o filme aborda alguns dos temas que foram influências do Luiz Gonzaga antes dele se tornar o Rei do Baião. E isso me encantou muito por ser um período pouco contado… A gente sabe sobre ele desde quando tinha já seus 40 anos, já cantando ‘Asa Branca’, mas dos 17 (anos) para trás a gente ainda conhece pouco”, revela o músico. A infância simples e humilde de Luiz Gonzaga em Exu, no Pernambuco, pode se assemelhar com a de Chambinho, esse que teve apoio dos pais, brincou de bola e se encantou com a sanfona antes de imaginar que ela seria o seu “instrumento do coração”.

Nascido em 7 de junho de 1980, na cidade de São Paulo, Nivaldo - o Chambinho - se mudou ainda novo com os pais para Jaicós, município do interior do Piauí, onde moravam os parentes. Clique aqui para assistir no Youtube “Quando a gente foi morar no sertão, o meu avô, seu Zezinho Barbosa, era afinador de sanfona e eu tinha um tio que tocava em casamentos, aniversários, nos bares do interior… A gente era vizinho desse avô e ele tinha um ateliê de instrumentos, viu que eu tinha um interesse por aquilo e comprou a minha primeira sanfona”, recorda Chambinho. Tocando para familiares e entre amigos, Chambinho detalha que “Asa Branca” – uma das mais importantes composições de Luiz Gonzaga – foi a segunda música que aprendeu a tocar na sanfona.

Instrumento de sopro, a sanfona, como bem lista o músico na entrevista, se encaixa em diversos ritmos e é um aparelho democrático, passeando por várias regiões e países. “Ele está na música do Rio Grande do Sul, de São Paulo, dos estados do Centro-Oeste, mas onde se encaixou melhor foi no Nordeste. Aqui você dá para tocar de tudo com a sanfona: forró, xote, baião, forró arrochado e arrastapé”, argumenta. De volta à capital paulistana, desta vez já na juventude, Chambinho conta que se viu “perdido” ao esbarrar com variados gêneros musicais, porém nenhum lhe dava prazer como o forró. “Lá tinha o movimento do hip-hop, samba, rock, sertanejo, mas eu não havia encontrado a minha ‘tribo’ dos forrozeiros ainda”, diz, acrescentando que foi vizinho de uma dupla de sertanejos com quem aprendeu sobre o estilo e o inspirou a comprar um piano sintetizador. “Era um instrumento maravilhoso, mas eu queria mesmo era a sanfona”, reforça.

“Foi então que surgiu o Falamansa, o Trio Virgulino, a banda Bicho de Pé e eu conheci Dominguinhos. Nisso, eu comecei a tocar na Banca Caiana e a gente se apresentava para um grande público no eixo Rio-São Paulo”, conta. A carreira musical de Chambinho do Acordeon, no entanto, começou a se consolidar ao integrar a Banda de Pífanos de Caruaru, chegando a participar do disco “No século XXI, no Pátio do Forró” (2002), que conquistou o Grammy Latino daquele ano. “Ali foi onde eu comecei a cantar, o Seu Sebastião Biano (Mestre da cultura e que esteve à frente da Pífanos desde a fundação) já se cansava, então me chamaram para ajudar nessa função da banda. Eu fui tomando gosto até que decidi que precisava gravar um trabalho meu”, relembra.