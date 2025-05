Trailer de nova cinebiografia de Luiz Gonzaga é divulgado; assista

Filme "Luiz Gonzaga - Légua Tirana" estreia no dia 12 de junho e retrata a trajetória do Rei do Baião desde a infância

O filme, que chega aos cinemas no dia 12 de junho , mostra o percurso do artista desde a infância até sua fase adulta.

O filme explora as raízes do artista no Sertão nordestino, focando nas influências culturais e históricas que marcaram sua música e sua identidade.

Gravações do filme aconteceram em estados do Nordeste

As gravações do filme ocorreram em locais emblemáticos, como a Chapada do Araripe, na divisa entre Pernambuco, Ceará e Piauí, e no município de Caiçara, na Paraíba, escolhidos para reforçar a ligação com as paisagens e tradições que influenciaram a música de Gonzaga.



Com foco na vida e obra do Rei do Baião, "Luiz Gonzaga - Légua Tirana" não se limita a ser uma biografia, mas também busca refletir sobre a diversidade cultural do Brasil e o impacto duradouro de Gonzaga na música popular brasileira.



Assista ao trailer do filme