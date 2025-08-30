Corpo de Verissimo será velado na Assembleia Legislativa do RS

Luis Fernando Verissimo, autor de mais de 80 livros, morreu neste sábado, 30 / Crédito: Tânia Meinerz/Divulgação

A família de Luis Fernando Verissimo, que morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, informou que o velório do escritor, um dos maiores nomes da literatura nacional, será realizado no salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, a partir do meio-dia. Verissimo morreu na capital gaúcha, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia. Políticos e artistas lamentaram a morte do escritor, um dos mais populares da história do país. Ainda não há informações oficiais sobre o sepultamento.

"Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luís Fernando Veríssimo!", escreveu o escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, nas redes sociais. O dramaturgo e escritor Walcyr Carrasco também expressou admiração por Veríssimo. "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!!", destacou Carrasco.

Verissimo deixa a esposa Lúcia Helena Massa e três filhos: Pedro, Fernanda e Mariana Verissimo. Ele tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marca-passo. Filho do escritor Érico Verissimo, Luís Fernando publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias. Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.