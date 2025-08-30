Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Academia Brasileira de Letras celebra legado de Luis Fernando Verissimo

Luis Fernando Verissimo, autor de mais de 80 livros, morreu neste sábado, 30, aos 88 anos
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Principal instituição literária do Brasil, a Academia Brasileira de Letras (ABL) compartilhou uma homenagem à memória e legado de Luis Fernando Verissimo, falecido na manhã deste sábado, 30, aos 88 anos.

“Filho do também escritor Erico Verissimo, nasceu em Porto Alegre e passou parte da infância e da adolescência nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, atuou em publicidade, antes de entrar para o jornalismo. Em Zero Hora, sua coluna se consolidou como referência. Também foi colunista dos jornais O Estado de S.Paulo e O Globo”, recordou a ABL na publicação nas redes sociais.

Nome de destaque na literatura nacional, Verissimo foi cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista, e usou a ironia para fazer críticas e levantar debates sobre as diversas questões sociais e políticas no Brasil.

Autor de “As Mentiras que os Homens Contam”, “O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida”, “A Grande Mulher Nua”, “As cobras” “Comédias da Vida Privada”, “Ed Mort”, e outros sucessos literários, Verissimo foi um dos grandes nomes que não foram agraciados com a imortalidade concedida pela ABL.

Luis Fernando Verissimo
Luis Fernando Verissimo Crédito: Companhia das Letras/Divulgação

Ainda na nota, a instituição lista que a ampla variedade de gêneros das obras produzidas por Verissimo – que vão desde crônicas, contos, romances, literatura infantil a sátiras – foram umas das motivações que o tornaram “um dos autores mais queridos e bem-sucedidos do país”.

“Verissimo nos ensinou a imaginar uma vida mais leve”, finaliza o comunicado.

Luis Fernando Verissimo: obra e carreira

Filho de Érico Verissimo, autor de clássicos da literatura brasileira, Luis Fernando construiu uma trajetória frutífera e se tornou um dos escritores mais populares do País.

Publicou mais de 80 livros, incluindo romances, contos e coletâneas de crônicas, com obras traduzidas em diferentes idiomas. Suas crônicas são publicadas em jornais de grande circulação, como O Globo e O Estado de S. Paulo, alcançando leitores de várias gerações.

Entre os personagens que criou, destacam-se o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, ícones da literatura de humor e da crítica social brasileira. Sua produção, iniciada nos anos 1960, o consolidou como um dos cronistas mais reconhecidos da literatura contemporânea.

Verissimo vivia em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, na mesma residência que pertenceu a seus pais, ao lado da esposa, Lúcia, e do filho Pedro.

Colaboraram Mariah Salvatore, Raquel Aquino e Julia Vasconcelos

