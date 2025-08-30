Academia Brasileira de Letras celebra legado de Luis Fernando Verissimo

Luis Fernando Verissimo, autor de mais de 80 livros, morreu neste sábado, 30, aos 88 anos / Crédito: Tânia Meinerz/Divulgação

“Filho do também escritor Erico Verissimo, nasceu em Porto Alegre e passou parte da infância e da adolescência nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, atuou em publicidade, antes de entrar para o jornalismo. Em Zero Hora, sua coluna se consolidou como referência. Também foi colunista dos jornais O Estado de S.Paulo e O Globo”, recordou a ABL na publicação nas redes sociais. Nome de destaque na literatura nacional, Verissimo foi cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista, e usou a ironia para fazer críticas e levantar debates sobre as diversas questões sociais e políticas no Brasil. Autor de “As Mentiras que os Homens Contam”, “O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida”, “A Grande Mulher Nua”, “As cobras” “Comédias da Vida Privada”, “Ed Mort”, e outros sucessos literários, Verissimo foi um dos grandes nomes que não foram agraciados com a imortalidade concedida pela ABL. Luis Fernando Verissimo Crédito: Companhia das Letras/Divulgação

Leia também | Luís Fernando Veríssimo: conheça cinco obras do escritor gaúcho Ainda na nota, a instituição lista que a ampla variedade de gêneros das obras produzidas por Verissimo – que vão desde crônicas, contos, romances, literatura infantil a sátiras – foram umas das motivações que o tornaram “um dos autores mais queridos e bem-sucedidos do país”. “Verissimo nos ensinou a imaginar uma vida mais leve”, finaliza o comunicado.

Luis Fernando Verissimo: obra e carreira Filho de Érico Verissimo, autor de clássicos da literatura brasileira, Luis Fernando construiu uma trajetória frutífera e se tornou um dos escritores mais populares do País. Publicou mais de 80 livros, incluindo romances, contos e coletâneas de crônicas, com obras traduzidas em diferentes idiomas. Suas crônicas são publicadas em jornais de grande circulação, como O Globo e O Estado de S. Paulo, alcançando leitores de várias gerações.

Entre os personagens que criou, destacam-se o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, ícones da literatura de humor e da crítica social brasileira. Sua produção, iniciada nos anos 1960, o consolidou como um dos cronistas mais reconhecidos da literatura contemporânea.

