Personalidades lamentam morte de Luis Fernando Verissimo

Verissimo morreu na madrugada deste sábado (30), em Porto Alegre, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia.

"Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luis Fernando Verissimo!", escreveu o escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, em uma postagem nas redes sociais.

Também em uma postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a relevância do romancista, que trilhou uma trajetória como um dos maiores cronistas do país.