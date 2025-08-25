Luís Fernando Veríssimo: Conheça cinco obras do escritor gaúcho

Conheça obras de Luís Fernando Veríssimo, escritor brasileiro conhecido pelas suas crônicas e por personagens como Ed Mort e o Analista de Bagé

Internado em hospital de Porto Alegre desde segunda-feira, 11, com princípio de pneumonia, o escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo é conhecido pelas suas crônicas bem-humoradas e irônicas. Filho do também escritor Érico Veríssimo, ele nasceu em 1936 em Porto Alegre, onde vive até hoje.

Com mais de 80 livros publicados, ele também escreveu contos, quadrinhos e romances. O autor também é jornalista, roteirista e tradutor. Para o escritor cearense Raymundo Netto, membro do Conselho Curador e produtor da Fundação Demócrito Rocha, os diferentes gêneros trabalhados por Luís Fernando Veríssimo sinalizam a versatilidade do autor gaúcho.

Raymundo Netto define Veríssimo como um dos mais populares escritores da literatura contemporânea e atribui esse sucesso ao fato de que "Veríssimo explora os recursos da língua para divertir, entreter e promover a crítica e a reflexão, com um vocabulário fácil, texto fluido, objetivo e dentro de um cenário de cotidiano".

Conforme Raymundo Netto, Veríssimo é "o criador de alguns personagens historicamente reconhecidos e divulgados em forma de livros, de quadrinhos e cartuns, na dramaturgia e programas de TV, como o Analista do Bagé, a Velhinha de Taubaté, Ed Mort e a família Brasil". Conheça cinco títulos que o Vida & Arte indica para você saber mais sobre o autor e esses personagens.

O popular (1973)

Estreia de Luís Fernando Veríssimo na literatura, o livro reúne crônicas originalmente publicadas entre 1969 e 1972 nos jornais Zero Hora e Folha da Manhã. Nos textos, o autor reflete sobre o uso do termo "popular" em jornais, que ele acaba definindo como "uma figura tipicamente urbana", que "não tem domicílio certo e seu habitat natural é a margem dos acontecimentos".